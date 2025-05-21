Юную хоккеистку, пострадавшую в ДТП на трассе Пермь — Березники, выписали из больницы

Юная хоккеистка, пострадавшая в аварии под Березниками (Пермский край), выписана из больницы, ее тренер завершает курс лечения. Об сообщает региональное минспорта в своем telegram-канале.
«Пострадавшую в аварии на трассе Пермь — Березники юную хоккеистку выписали из медицинского учреждения. Тренер команды, также получивший серьезные травмы, в ближайшее время готовится к выписке», — рассказали в министерстве.
Авария на трассе Пермь — Березники произошла 18 апреля около 14:30 вблизи села Романово Березниковского округа. Микроавтобус, перевозивший юных хоккеистов, столкнулся с грузовиком. Двое пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу Березников.
На следующий день их доставили в Пермь санавиацией. Тренер детской хоккейной команды Николай Сидоров получил серьезные травмы. Медики оценивали его состояние как тяжелое. СУ СКР по Пермскому краю возбудило по факту травмирования людей при ДТП уголовное дело.
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