В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

На территории Тамбовской области объявлена воздушная тревога. Она вызвана опасностью атаки беспилотников, сообщает МЧС России в своем приложении.
«Внимание!!! „Воздушная тревога“ — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно — покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Тамбова с 01:05 по московскому времени введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Налету украинских беспилотников подверглась Орловская область. Инциденты произошли вечером в районах Малоархангельска, Мценска и Кромского района.
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