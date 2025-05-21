21 мая 2025

В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

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Регион подвергся угрозе атаки БПЛА
Регион подвергся угрозе атаки БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На территории Тамбовской области объявлена воздушная тревога. Она вызвана опасностью атаки беспилотников, сообщает МЧС России в своем приложении. 

«Внимание!!! „Воздушная тревога“ — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно — покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Тамбова с 01:05 по московскому времени введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Налету украинских беспилотников подверглась Орловская область. Инциденты произошли вечером в районах Малоархангельска, Мценска и Кромского района.

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На территории Тамбовской области объявлена воздушная тревога. Она вызвана опасностью атаки беспилотников, сообщает МЧС России в своем приложении.  «Внимание!!! „Воздушная тревога“ — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно — покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Тамбова с 01:05 по московскому времени введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Налету украинских беспилотников подверглась Орловская область. Инциденты произошли вечером в районах Малоархангельска, Мценска и Кромского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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