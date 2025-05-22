ПВО отражают десятую волну атак дронов в Туле

Российские средства ПВО отражают десятую волну воздушной атаки на Тульскую область. Информацию об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
«Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома в Пролетарском округе города Тулы», — написал губернатор.
По его данным, среди людей жертв нет. Однако двое получили легкие ранения. Также обломки БПЛА повредили ряд зданий в столице области.
С прошлого вечера ВСУ начал атаки на российские регионы. В том числе, десятки беспилотников уничтожены в Москве.
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