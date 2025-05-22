ПВО отражают десятую волну атак дронов в Туле

Губернатор Миляев сообщил о двух пострадавших после атаки БПЛА на Тулу
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Тульскую область и другие регионы РФ 22 мая атаковали дроны
Тульскую область и другие регионы РФ 22 мая атаковали дроны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО отражают десятую волну воздушной атаки на Тульскую область. Информацию об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев. 

«Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома в Пролетарском округе города Тулы», — написал губернатор. 

По его данным, среди людей жертв нет. Однако двое получили легкие ранения. Также обломки БПЛА повредили ряд зданий в столице области.

С прошлого вечера ВСУ начал атаки на российские регионы. В том числе, десятки беспилотников уничтожены в Москве. 

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Российские средства ПВО отражают десятую волну воздушной атаки на Тульскую область. Информацию об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.  «Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома в Пролетарском округе города Тулы», — написал губернатор.  По его данным, среди людей жертв нет. Однако двое получили легкие ранения. Также обломки БПЛА повредили ряд зданий в столице области. С прошлого вечера ВСУ начал атаки на российские регионы. В том числе, десятки беспилотников уничтожены в Москве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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