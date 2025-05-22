Обломки дрона со взрывчаткой упали у ФОКа в Туле

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Обломки дрона могут содержать взрывчатку, предупредил губернатор
Обломки дрона могут содержать взрывчатку, предупредил губернатор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обломки дрона ВСУ упали около ФОКа «Оружейник» в Туле. Губернатор Дмитрий Миляев предупредил, что они могут содержать взрывчатые вещества. 

«Обломки БПЛА упали возле ФОКа „Оружейник“, расположенного на улице Кутузова в Туле. Предположительно одна из частей может содержать взрывчатые вещества», — предупредил губернатор в Telegram.

Территорию оцепили в промежутке от улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда. Всего ВСУ устроили 10 волн атак на регион. Также Киев запустил беспилотники в другие субъекты страны, в том числе Москву.

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Обломки дрона ВСУ упали около ФОКа «Оружейник» в Туле. Губернатор Дмитрий Миляев предупредил, что они могут содержать взрывчатые вещества.  «Обломки БПЛА упали возле ФОКа „Оружейник“, расположенного на улице Кутузова в Туле. Предположительно одна из частей может содержать взрывчатые вещества», — предупредил губернатор в Telegram. Территорию оцепили в промежутке от улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда. Всего ВСУ устроили 10 волн атак на регион. Также Киев запустил беспилотники в другие субъекты страны, в том числе Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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