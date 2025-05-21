21 мая 2025

Из Челябинска в Москву отменили вылет самолета из-за БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс был отменен из-за угрозы атаки БПЛА на столицу
Рейс был отменен из-за угрозы атаки БПЛА на столицу Фото:

Из Челябинска 22 мая в Москву не вылетел рейс СУ 1093 компании «Аэрофлот». Об этом говорится в данных онлайн-табло аэропорта. Рейс был отменен из-за массированной атаки беспилотников на Московскую область. 

«Рейс СУ 1093 Челябинск-Москва. Расчетное время вылета 06:05, 22.05 отменен», — следует из данных онлайн-табло. Еще три рейса смогли улететь в Москву, но с задержкой в полтора-два часа.

Над территорией Московской области вечером 21 мая было сбито девять украинских БПЛА. К утру мэр столицы Сергей Собянин рассказал об уничтожении 27 беспилотников, летевших на Москву.  Временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково.

Накануне из Москвы отменили самолет в Челябинск, который должен был совершить посадку в 22 мая в 05:05 в аэропорту имени Игоря Курчатова. Отмену рейса подтверждают читатели URA.RU. 

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Из Челябинска 22 мая в Москву не вылетел рейс СУ 1093 компании «Аэрофлот». Об этом говорится в данных онлайн-табло аэропорта. Рейс был отменен из-за массированной атаки беспилотников на Московскую область.  «Рейс СУ 1093 Челябинск-Москва. Расчетное время вылета 06:05, 22.05 отменен», — следует из данных онлайн-табло. Еще три рейса смогли улететь в Москву, но с задержкой в полтора-два часа. Над территорией Московской области вечером 21 мая было сбито девять украинских БПЛА. К утру мэр столицы Сергей Собянин рассказал об уничтожении 27 беспилотников, летевших на Москву.  Временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково. Накануне из Москвы отменили самолет в Челябинск, который должен был совершить посадку в 22 мая в 05:05 в аэропорту имени Игоря Курчатова. Отмену рейса подтверждают читатели URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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