Из Челябинска в Москву отменили вылет самолета из-за БПЛА

Из Челябинска 22 мая в Москву не вылетел рейс СУ 1093 компании «Аэрофлот». Об этом говорится в данных онлайн-табло аэропорта. Рейс был отменен из-за массированной атаки беспилотников на Московскую область.
«Рейс СУ 1093 Челябинск-Москва. Расчетное время вылета 06:05, 22.05 отменен», — следует из данных онлайн-табло. Еще три рейса смогли улететь в Москву, но с задержкой в полтора-два часа.
Над территорией Московской области вечером 21 мая было сбито девять украинских БПЛА. К утру мэр столицы Сергей Собянин рассказал об уничтожении 27 беспилотников, летевших на Москву. Временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково.
Накануне из Москвы отменили самолет в Челябинск, который должен был совершить посадку в 22 мая в 05:05 в аэропорту имени Игоря Курчатова. Отмену рейса подтверждают читатели URA.RU.
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