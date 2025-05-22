Застрелили двух сотрудников посольства Израиля в США

У Столичного еврейского музея в Вашингтоне произошла стрельба. По предварительным данным, были убиты сотрудники посольства Израиля в США.
«Два сотрудника посольства Израиля были застрелены сегодня вечером с близкого расстояния во время посещения еврейского мероприятия в Столичном еврейском музее в Вашингтоне», — сообщил ABC News представитель посольства Израиля в Вашингтоне Таль Наим Коэн. Причины стрельбы не уточняются.
На месте работают полицейские и сотрудники ФБР. Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал стрельбу «подлым актом антисемитского терроризма» .
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