Застрелили двух сотрудников посольства Израиля в США

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Неизвестный устроил стрельбу во время еврейского мероприятия
Неизвестный устроил стрельбу во время еврейского мероприятия Фото:

У Столичного еврейского музея в Вашингтоне произошла стрельба. По предварительным данным, были убиты сотрудники посольства Израиля в США.  

«Два сотрудника посольства Израиля были застрелены сегодня вечером с близкого расстояния во время посещения еврейского мероприятия в Столичном еврейском музее в Вашингтоне», — сообщил ABC News представитель посольства Израиля в Вашингтоне Таль Наим Коэн. Причины стрельбы не уточняются. 

На месте работают полицейские и сотрудники ФБР. Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал стрельбу «подлым актом антисемитского терроризма» .

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У Столичного еврейского музея в Вашингтоне произошла стрельба. По предварительным данным, были убиты сотрудники посольства Израиля в США.   «Два сотрудника посольства Израиля были застрелены сегодня вечером с близкого расстояния во время посещения еврейского мероприятия в Столичном еврейском музее в Вашингтоне», — сообщил ABC News представитель посольства Израиля в Вашингтоне Таль Наим Коэн. Причины стрельбы не уточняются.  На месте работают полицейские и сотрудники ФБР. Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал стрельбу «подлым актом антисемитского терроризма» .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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