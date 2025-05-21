21 мая 2025

Омский мост отремонтируют в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Омский мост в Кургане ждет ремонт
Омский мост в Кургане ждет ремонт Фото:

В Кургане планируют отремонтировать Омский мост через реку Тобол. Работы на объекте включены в план на 2025–2027 годы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«На 274 км +080 километре федеральной трассы „Иртыш“ проведут планово-предупредительные работы на Омском мосту. Протяженность: 517,24 погонных метра», — сообщили URA.RU в дорожной организации. 

В рамках работ будет выполнена полная замена мостового полотна и гидроизоляция. Восстановление укрепления русла и насыпи подходов, водоотвода, защитного слоя железобетонных конструкций пролетных строений и опор. Торги по ремонту Омского моста начнутся в июне.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области отремонтируют 40 километров дорог. Все участки с дефектами будут включать в план на 2025-2027 годы. Также в планах замена изношенного дорожного покрытия на участках протяженностью почти 90 км. 

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В Кургане планируют отремонтировать Омский мост через реку Тобол. Работы на объекте включены в план на 2025–2027 годы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «На 274 км +080 километре федеральной трассы „Иртыш“ проведут планово-предупредительные работы на Омском мосту. Протяженность: 517,24 погонных метра», — сообщили URA.RU в дорожной организации.  В рамках работ будет выполнена полная замена мостового полотна и гидроизоляция. Восстановление укрепления русла и насыпи подходов, водоотвода, защитного слоя железобетонных конструкций пролетных строений и опор. Торги по ремонту Омского моста начнутся в июне. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области отремонтируют 40 километров дорог. Все участки с дефектами будут включать в план на 2025-2027 годы. Также в планах замена изношенного дорожного покрытия на участках протяженностью почти 90 км. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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