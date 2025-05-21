Омский мост отремонтируют в Кургане

В Кургане планируют отремонтировать Омский мост через реку Тобол. Работы на объекте включены в план на 2025–2027 годы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«На 274 км +080 километре федеральной трассы „Иртыш“ проведут планово-предупредительные работы на Омском мосту. Протяженность: 517,24 погонных метра», — сообщили URA.RU в дорожной организации.
В рамках работ будет выполнена полная замена мостового полотна и гидроизоляция. Восстановление укрепления русла и насыпи подходов, водоотвода, защитного слоя железобетонных конструкций пролетных строений и опор. Торги по ремонту Омского моста начнутся в июне.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области отремонтируют 40 километров дорог. Все участки с дефектами будут включать в план на 2025-2027 годы. Также в планах замена изношенного дорожного покрытия на участках протяженностью почти 90 км.
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