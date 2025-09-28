В России предложили отменить социальные пенсии мигрантам: какие есть выплаты иностранцам

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить социальные пенсии для мигрантов, чтобы снизить нагрузку на федеральный бюджет. По его мнению, существующая норма позволяет иностранным гражданам получать выплаты, несмотря на то, что они зачастую не участвовали в развитии России. Он уточнил, что отмена социальных пенсий для мигрантов позволит направить дополнительные ресурсы на поддержку российских граждан.
Слуцкий обратил внимание на то, что в условиях ограниченных финансовых возможностей государства важно пересматривать механизмы социальной поддержки, передает Газета.Ru. Он напомнил, что многие пожилые россияне сталкиваются с недостаточным уровнем пособий, а иностранцы при этом имеют доступ к тем же выплатам. О том, какие выплаты есть для иностранцев — в материале URA.RU.
Какие пенсии могут получить мигранты
Иностранные граждане, проживающие в России, могут претендовать на получение нескольких категорий пенсий. Среди них страховые выплаты, социальные пенсии по старости. Для оформления этих выплат необходим минимальный трудовой стаж или необходимое количество пенсионных баллов. Для мужчин право на ее получение возникает в 68 лет, для женщин — в 63 года. Уточняется, что иностранец должен прожить в стране не менее 15 лет.
Иностранные граждане могут также претендовать на пенсию по инвалидности и по потере кормильца. Условия для назначения этих выплат зависят от конкретных обстоятельств: причины инвалидности, наличия трудового стажа у умершего кормильца и других причин. Документы для получения любой пенсии принимаются через МФЦ, отделения ПФР или портал госуслуг.
Как работать иностранцу, чтобы получать выплаты
Чтобы иностранным гражданам получить пенсию им необходимо официально трудоустроиться, чтобы работодатель платил страховые взносы и формировал пенсионный стаж. Кроме того, важно иметь вид на жительство (ВНЖ) и соблюдать миграционное законодательство РФ. Уточняется, что работать нужно не менее шести месяцев в течение каждого года, чтобы стаж учитывался в полном объеме.
В Минздраве хотят предоставить полюса ОМС мигрантам
Минздрав России предложил предоставить временно работающим в стране иностранцам и лицам без гражданства полюса обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС. Нововведения должны затронуть всех иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и работающих на территории России.
Уточняется, что инициатива направлена на урегулирование правового статуса иностранных работников в системе ОМС. Также планируется организовать обмен информацией между Фондом пенсионного и социального страхования и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. Это позволит упростить и ускорить оформление документов для временно пребывающих иностранных работников и повысить прозрачность учета таких граждан.
