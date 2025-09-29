Нотариус Корнилова: россиянам придется платить налоги за некоторые виды подарков

Часть подарков в России облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Необходимость платить налог зависит от типа подарка и степени родства между дарителем и получателем. Обычные вещи и денежные средства, подаренные на праздники или по другим поводам, не требуют уплаты НДФЛ, если дарение происходит между друзьями или знакомыми, заявила нотариус Мария Корнилова.
«Но есть подарки, за которые платить налог необходимо. Это недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли и паи, цифровые финансовые активы, а также цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права», — приводит слова нотариуса издание «Прайм». Она уточнила, что налог рассчитывается по рыночной или кадастровой стоимости имущества и начисляется по стандартной ставке НДФЛ.
Существует важное исключение: любые подарки, переданные между членами семьи и близкими родственниками, не облагаются налогом. Их перечень определен Семейным кодексом РФ. Кроме того, для таких родственников действует 50-процентная льгота на оформление сделки у нотариуса. По новым правилам, действующим с января 2025 года, нотариальное удостоверение таких договоров стало обязательным.
Эксперт напомнила, что при передаче недвижимости или ценных бумаг от лиц, не состоящих в близком родстве, получатель обязан самостоятельно подать декларацию и уплатить налог в срок. В противном случае возможны штрафные санкции со стороны налоговых органов.
Ранее Федеральная налоговая служба уже напоминала гражданам о необходимости уплаты НДФЛ с доходов по банковским вкладам, а налоговые консультанты подчеркивали, что налогообложению подлежат не все подарки, а только определенные виды имущества. Согласно действующим правилам, налог платит именно получатель подарка, а не даритель, и большинство подарков, включая деньги и обычные вещи, освобождены от налога.
