28 сентября 2025

Самый высокий в мире мост открыли в Китае. Видео

Новый мост заработал на юго-западе Китая
В Китае заработал самый высокий мост в мире — «Хуацзян Гранд-Каньон», который протянулся на высоте 625 метров над рекой Бейпан в провинции Гуйчжоу. Об этом сообщают СМИ. 

«Конструкция протяженностью почти три километра пересекает глубокое ущелье в провинции Гуйчжоу, а длина ее основного пролета составляет около 1,5 километров. Строительство уникального моста через ущелье Хуацзян велось три года, а общая стоимость проекта достигла 280 миллионов долларов», — передает telegram-канал SHOT.

Ранее URA.RU рассказывало, что в юго-западной части Пекина с 2024 года возводится комплекс крупнейшего в мире армейского командного центра. Его размеры будут в 10 раз превосходить американский Пентагон и вместят в себя бункеры для высших должностных лиц Китая.

