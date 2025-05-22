Буйный отец, напавший на екатеринбургского тренера, попросился на свободу: что решил суд

В Екатеринбурге оставили под стражей отца фигуристок, напавшего на тренера

22 мая 2025 в 13:01 Размер текста - 17 +

Подсудимый Адонис Мироев воспитывает троих фигуристок Фото: Александр Мамаев © URA.RU Екатеринбуржец Адонис Мироев, который обвиняется в нападении на тренера по фигурному катанию Михаила Слободчикова, попросил освободить его из следственного изолятора. Об этом URA.RU сообщила адвокат потерпевшего Юлия Бакун. «Свердловский областной суд оставил ходатайство Мироева без удовлетворения. Он останется под стражей», — рассказала Бакун. По версии следствия, 23 апреля Мироев накинулся на Слободчикова из-за того, что его дочь не завоевала призовые места на соревнованиях. На ситуацию обратила внимание заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она которая призвала наказать буйного свердловчанина. Силовики задержали Мироева и обвинили в хулиганстве (213 УК РФ). За решеткой он будет минимум до 23 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Адонис Мироев, который обвиняется в нападении на тренера по фигурному катанию Михаила Слободчикова, попросил освободить его из следственного изолятора. Об этом URA.RU сообщила адвокат потерпевшего Юлия Бакун. «Свердловский областной суд оставил ходатайство Мироева без удовлетворения. Он останется под стражей», — рассказала Бакун. По версии следствия, 23 апреля Мироев накинулся на Слободчикова из-за того, что его дочь не завоевала призовые места на соревнованиях. На ситуацию обратила внимание заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она которая призвала наказать буйного свердловчанина. Силовики задержали Мироева и обвинили в хулиганстве (213 УК РФ). За решеткой он будет минимум до 23 июня.