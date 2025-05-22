По делу экс-главы свердловского Росимущества задержали коммерсанта

22 мая 2025 в 13:14 Размер текста - 17 +

Оба фигуранта находятся под стражей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В рамках уголовного дела экс-главы свердловского управления Росимущества Сергея Зубенко (обвиняют в коррупции) силовики задержали предпринимателя Евгения Косенко. Как стало известно URA.RU, его обвиняют в посредничестве при передаче крупной взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Обоих отправили в СИЗО до 20 июня. Зубенко пытался обжаловать решение Ленинского райсуда, но не смог. Не получилось и у Косенко. Свердловский облсуд оставил его под стражей, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона. О задержании Зубенко стало известно 25 апреля. Предположительно, Косенко был пойман в этот же день. В рубрике «Слухи» URA.RU писало, что у Зубенко при обысках якобы нашли 60 миллионов рублей. В деле может быть третий фигурант — некий предприниматель из Дагестана, которого называют «решалой». Он мог вести переговоры с разными коммерсантами от имени Зубенко (предположительно, он тоже в СИЗО). В ноябре 2024 года Зубенко отстранили от должности после масштабной проверки Минфина РФ. Отставку объяснили «ненадлежащим исполнением должностных обязанностей», которое выразилось в неисполнении указания руководителя Росимущества. На замену пришел курганец Дмитрий Шалгин, ранее занимавший аналогичную должность в Астраханской области. Областной филиал Росимущества Зубенко возглавил в декабре 2021 года, сменив Алексея Рогова. Почти сразу он инициировал большую ревизию старых сделок, полагая, что годами в Свердловской области существовала коррупционная схема по переводу федеральной земли в частную собственность под застройку. Бизнесмены, которых это коснулось, посчитали, что Зубенко банально переделывает рынок, и просили силовиков проверить, не превышает ли он полномочия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках уголовного дела экс-главы свердловского управления Росимущества Сергея Зубенко (обвиняют в коррупции) силовики задержали предпринимателя Евгения Косенко. Как стало известно URA.RU, его обвиняют в посредничестве при передаче крупной взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Обоих отправили в СИЗО до 20 июня. Зубенко пытался обжаловать решение Ленинского райсуда, но не смог. Не получилось и у Косенко. Свердловский облсуд оставил его под стражей, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона. О задержании Зубенко стало известно 25 апреля. Предположительно, Косенко был пойман в этот же день. В рубрике «Слухи» URA.RU писало, что у Зубенко при обысках якобы нашли 60 миллионов рублей. В деле может быть третий фигурант — некий предприниматель из Дагестана, которого называют «решалой». Он мог вести переговоры с разными коммерсантами от имени Зубенко (предположительно, он тоже в СИЗО). В ноябре 2024 года Зубенко отстранили от должности после масштабной проверки Минфина РФ. Отставку объяснили «ненадлежащим исполнением должностных обязанностей», которое выразилось в неисполнении указания руководителя Росимущества. На замену пришел курганец Дмитрий Шалгин, ранее занимавший аналогичную должность в Астраханской области. Областной филиал Росимущества Зубенко возглавил в декабре 2021 года, сменив Алексея Рогова. Почти сразу он инициировал большую ревизию старых сделок, полагая, что годами в Свердловской области существовала коррупционная схема по переводу федеральной земли в частную собственность под застройку. Бизнесмены, которых это коснулось, посчитали, что Зубенко банально переделывает рынок, и просили силовиков проверить, не превышает ли он полномочия.