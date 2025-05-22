От регулярки до Кубка Гагарина: обзор сезона КХЛ 2024/2025

Вечером 21 мая 2025 ярославский «Локомотив» одержал историческую победу над челябинским «Трактором» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме, позволив железнодорожникам впервые стать обладателями главного трофея Континентальной хоккейной лиги. Команда из Ярославля оформила редкий «золотой хет-трик», завоевав в одном сезоне Кубок Открытия, Кубок Континента и Кубок Гагарина — подробнее в материале URA.RU.
Как «Локомотив» стал чемпионом: обзор финального матча
Битва за титул на ярославской «Арене-2000» держала болельщиков в напряжении до последних минут. Стартовый период прошел без заброшенных шайб, а на 26-й минуте хозяева вышли вперед — словацкий защитник Мартин Гернат реализовал численное преимущество. Челябинцы не сдались, и на 54-й минуте американский защитник Стивен Кэмпфер восстановил равновесие, переведя противостояние в дополнительное время.
Судьбоносный момент наступил на 69-й минуте матча. Челябинец по рождению, Максим Шалунов забросил победную шайбу в ворота родного города, отправив точный бросок в дальний угол с правого круга вбрасывания после передачи Артура Каюмова. Этот гол навсегда вписал имя Шалунова в историю ярославского хоккея.
Титул самого ценного игрока плей-офф достался ветерану «Локомотива» — 38-летнему Александру Радулову, набравшему 16 баллов (7+9) в 21 поединке. Опытный форвард во второй раз в карьере поднял над головой главный трофей КХЛ после триумфа с уфимским «Салаватом Юлаевым» в 2011 году.
От регулярного чемпионата к плей-офф: путь «Локомотива»
Триумфальный сезон железнодорожников начался символично — 3 сентября 2024 года команда завоевала Кубок Открытия, обыграв в Магнитогорске прошлогоднего обидчика «Металлург» со счетом 3:2. Это была своеобразная компенсация за прошлогодний финал, где уральцы нанесли ярославцам болезненное поражение 4-0 в серии.
Регулярный чемпионат подопечные Игоря Никитина провели блестяще, став единственным коллективом, преодолевшим рубеж в 100 очков (102). Железнодорожники одержали победы в 49 из 68 встреч, уверенно возглавили турнирную таблицу Западной конференции и получили Кубок Континента. Команда продемонстрировала впечатляющий баланс атаки и обороны: 191 заброшенная шайба против 122 пропущенных (рекордная разница +69).
На Востоке лидерство захватил челябинский «Трактор», набравший 96 очков. Коллектив под руководством канадского наставника Бенуа Гру удивил всех атакующим потенциалом, поразив ворота соперников 223 раза — лучший показатель среди всех участников лиги.
Пути команд к финалу Кубка Гагарина: испытания плей-офф
Дорога ярославцев к решающим матчам оказалась непростой. В стартовом раунде команда Игоря Никитина без проблем прошла нижегородское «Торпедо», оформив сухую победу в серии 4-0. Однако во второй стадии плей-офф железнодорожников ждало серьезное испытание в виде омского «Авангарда».
Серия с сибиряками превратилась в настоящий триллер, растянувшийся на максимальные семь матчей. Ярославцы дважды оказывались на грани вылета, проигрывая 2-3 и 3-4 в серии, но проявили несгибаемый характер и вырвали победу в решающей седьмой встрече. В полуфинале «Локомотив» сошёлся с «Салаватом Юлаевым» и, несмотря на неудачу в первом матче, уверенно взял верх со счетом 4-1 в серии.
Челябинский «Трактор» начал свой путь с неожиданных проблем в противостоянии с дальневосточным «Адмиралом». Уральцы проигрывали 0-2, но сумели одержать четыре победы подряд и пробиться дальше. На следующем этапе «Трактор» уверенно разобрался с минским «Динамо» (4-1), а в финале Восточной конференции с таким же счетом одолел московских динамовцев.
Финальная серия Кубка Гагарина 2025: противостояние лидеров
Финальная битва между «Локомотивом» и «Трактором» стала уникальной для КХЛ. Впервые за 17 лет существования лиги за главный трофей сражались победители своих конференций и две сильнейшие команды регулярного чемпионата.
Серия началась с сюрприза — челябинцы шокировали ярославских болельщиков, выиграв первый матч на выезде со счетом 2:1. Тем не менее, «Локомотив» быстро перехватил инициативу, одержав три победы кряду: 4:1 на своем льду, а затем 3:1 и 5:2 в Челябинске.
Вернувшись домой для пятого поединка, ярославцы имели прекрасный шанс закрыть серию. В равном и напряженном противостоянии хозяева добились успеха в овертайме, завершив финальное противоборство со счетом 4-1.
Лидеры сезона: статистика игроков КХЛ в сезоне 2024/2025
Хоккейный год 2024/2025 подарил болельщикам множество ярких индивидуальных достижений. Корону лучшего бомбардира и снайпера регулярного чемпионата примерил нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, набравший 80 очков (49+31) в 62 встречах.
Среди защитников пальму первенства по результативности завоевал представитель «Сибири» Тревор Мерфи — 58 очков (13+45) в 64 поединках. Самый высокий показатель полезности (+31) зафиксирован у форварда «Ак Барса» Артема Галимова.
В плей-офф самым продуктивным хоккеистом стал нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал с 21 баллом (8+13) в 19 играх. Вторую строчку в списке бомбардиров занял Максим Шабанов из «Трактора», собравший коллекцию из 20 очков (10+10) в 21 матче.
В когорте вратарей не было равных голкиперу «Локомотива» Даниилу Исаеву. В 41 игре регулярного чемпионата он одержал 29 побед с впечатляющими показателями: коэффициент надежности 1,61 и процент отраженных бросков 92,4. Исаев установил рекорд сезона по матчам «на ноль» — 8 сухих игр.
Рекорды и достижения сезона 2024/2025
Сезон 2024/2025 обогатил летопись КХЛ несколькими знаковыми свершениями. «Локомотив» повторил уникальное достижение ЦСКА-2019, завоевав в одном сезоне Кубок Гагарина и Кубок Континента. Примечательно, что в обоих случаях у руля команд стоял один и тот же специалист — Игорь Никитин.
Сам Никитин пополнил элитный круг наставников, выигравших Кубок Гагарина с разными коллективами. Ранее подобного успеха добивались только Вячеслав Быков («Салават Юлаев» и СКА) и Олег Знарок («Динамо» Москва и СКА).
Защитник ярославцев Алексей Береглазов установил уникальный рекорд, став первым хоккеистом, поднявшим над головой Кубок Гагарина в составе трех разных клубов: «Металлург» (2014), «Авангард» (2021) и «Локомотив» (2025).
Тренер вратарей ярославской команды Рашит Давыдов также вписал своё имя в историю, став первым специалистом, четырежды выигравшим главный трофей КХЛ (2012, 2013, 2017, 2025).
Александр Радулов не только получил приз самого ценного игрока плей-офф, но и установил новый рекорд результативности для хоккеистов старше 37 лет в играх на вылет, набрав 16 очков в 21 матче. Кроме того, он стал первым игроком, одержавшим победы в пяти матчах за Кубок Открытия, выступая за четыре разных клуба.
Посещаемость и зрительский интерес
Минувший сезон ознаменовался беспрецедентным интересом публики к ледовым баталиям. Средний показатель посещаемости матчей регулярного первенства достиг рекордной отметки — 7298 зрителей на игру. Существенный вклад в это достижение внесли возвращение петербургского СКА на современную «СКА Арену» и переезд екатеринбургского «Автомобилиста» на инновационную «УГМК-Арену».
Суммарно трибуны арен во время регулярного чемпионата посетили 5 705 785 любителей хоккея. Четверка клубов-лидеров по среднему числу болельщиков выглядит внушительно: СКА (17 648), минское «Динамо» (14 446), омский «Авангард» (11 648) и новосибирская «Сибирь» (10 694).
Игры Кубка Гагарина традиционно вызвали еще больший ажиотаж. На 87 поединках плей-офф присутствовали 836 472 зрителя при средней заполняемости арен в 9 614 человек.
От бронзы к золоту: история выступлений «Локомотива» в КХЛ
Восхождение «Локомотива» к первому трофею Гагарина представляло собой многолетнюю сагу с взлетами и падениями. За 17-летнюю эпоху КХЛ ярославский коллектив дважды пробивался в финал, но оба раза терпел неудачи.
В дебютном сезоне КХЛ (2008/2009) железнодорожники под началом чешского специалиста Кари Хейккиля добрались до решающей серии, где в семи напряженных встречах уступили казанскому «Ак Барсу» (3-4).
Трагические события 7 сентября 2011 года, когда воздушное судно с основным составом команды потерпело крушение, стали страшным ударом для ярославского хоккея. Возрождение клуба потребовало времени, но «Локомотив» сумел вернуться в элиту отечественного хоккея.
В предыдущем сезоне (2023/2024) подопечные Игоря Никитина вновь пробились в финал. Но не смогли противостоять магнитогорскому «Металлургу», потерпев сокрушительное поражение 0-4 в серии.
Нынешний триумф стал первым для «Локомотива» в эру КХЛ и первым чемпионством клуба с 2003 года. Тогда ярославцы покорили хоккейный Олимп под руководством чешского наставника Владимира Вуйтека.
Все чемпионы КХЛ: ретроспектива 17 сезонов
С историческим успехом «Локомотива» в сезоне 2024/2025 перечень обладателей главного трофея КХЛ расширился до восьми клубов. За 17 лет существования лиги (исключая незавершенный из-за пандемии COVID-19 плей-офф 2019/20) Кубок Гагарина завоевывали:
- Казанский «Ак Барс» — трижды (2009, 2010, 2018)
- Московский ЦСКА — трижды (2019, 2022, 2023)
- Магнитогорский «Металлург» — трижды (2014, 2016, 2024)
- Московское «Динамо» — дважды (2012, 2013)
- Петербургский СКА — дважды (2015, 2017)
- Уфимский «Салават Юлаев» — однажды (2011)
- Омский «Авангард» — однажды (2021)
- Ярославский «Локомотив» — однажды (2025)
Триумф ярославской дружины обладает особым символизмом. «Локомотив» оставался последним из традиционных хоккейных грандов России, не имевшим в своей коллекции главный трофей КХЛ. Теперь этот пробел заполнен, и железнодорожники вошли в элитный клуб обладателей Кубка Гагарина.
Результативность и зрелищность: статистика сезона
Минувший хоккейный год отличался исключительной результативностью. В 87 поединках плей-офф команды отправили в сетку ворот 475 шайб — в среднем 5,46 гола за матч. Этот показатель входит в число самых высоких за всю историю розыгрышей Кубка Гагарина.
Регулярное первенство также порадовало болельщиков обилием заброшенных шайб — 5,12 гола в среднем за игру. Этому способствовал ряд нововведений в регламенте, направленных на повышение зрелищности и динамики. Среди ключевых изменений:
- Голкиперам предоставили право выбрасывать шайбу из ловушки вперед по направлению к воротам противника
- Отмена штрафа в ситуациях, когда игрок сначала контактирует с шайбой, а затем совершает подножку
- Возможность возвращения вратаря в игру в любой момент после замены на четвертого полевого игрока в овертайме, без ожидания остановки игры
Игорь Никитин: архитектор чемпионства
Исключительную роль в достижении исторического успеха «Локомотива» сыграл главный наставник Игорь Никитин. 52-летний специалист присоединился к ярославскому клубу после плодотворной работы в ЦСКА, с которым трижды покорял вершину КХЛ.
Под руководством Никитина железнодорожники трансформировали игровой почерк, сделав акцент на организованной обороне и эффективном использовании контратакующих возможностей. Хоккейные аналитики нередко критиковали эту манеру игры за недостаток зрелищности, однако именно такой прагматичный подход привел ярославцев к историческому свершению.
Примечательно, что Никитин остается единственным тренером в истории КХЛ, приводившим свои команды сначала к первенству в регулярном чемпионате, а затем к триумфу в плей-офф в рамках одного сезона.
Воспитанники ярославской школы — основа чемпионства
Одним из краеугольных камней триумфа «Локомотива» стала ориентация на собственных воспитанников. В чемпионском составе насчитывалось 17 хоккеистов, прошедших ярославскую систему подготовки. Не все они являются уроженцами волжского города, но большинство прошли полный цикл становления: от детско-юношеских команд через молодежную и высшую лиги до основного состава.
Символично, что даже Александр Радулов, признанный MVP плей-офф, в определенной степени может считаться ярославским воспитанником — с 12 до 15 лет он совершенствовал мастерство в системе «Локомотива».
Итоги сезона КХЛ 2024/2025
Сезон 2024/2025 Континентальной хоккейной лиги запомнится не только первым чемпионством «Локомотива», но и целым рядом ярких моментов, достижений и рекордов:
- Впервые в финале встретились чемпионы своих конференций
- Впервые финалистами стали две лучшие команды регулярного чемпионата
- Установлен новый рекорд средней посещаемости матчей
- Достигнута высокая результативность в регулярном чемпионате и плей-офф
- Появился первый в истории хоккеист, выигравший Кубок Гагарина с тремя разными клубами
- Впервые с 2003 года чемпионом России стал «Локомотив»
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