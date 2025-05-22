В Орловской области приостановили работу мобильной связи и доступа к интернету с целью защиты населения в условиях атаки беспилотников со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
Глава региона подчеркнул, что подобная мера является вынужденной, однако необходимой в условиях продолжающейся масштабной атаки украинских БПЛА. В каких еще регионах России наблюдались проблемы со связью из-за массовой атаки ВСУ — в материале URA.RU.
Липецкая область
В Липецкой области было приостановлено предоставление услуг мобильного интернета по причинам, связанным с обеспечением безопасности. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов. Согласно заявлению губернатора, решение о временном ограничении доступа к мобильному интернету было принято военными структурами в целях защиты населения.
Артамонов подчеркнул, что доступ к мобильному интернету будет восстановлен, как только ситуация позволит это сделать. При этом жителям Липецкой области рекомендуется использовать проводной интернет и сети Wi-Fi для выхода в сеть.
Владимирская и Тульская область
Владимирская и Тульская области тоже столкнулись с временным прекращением работы мобильного интернета. Пресс-служба администрации Владимирской области проинформировала, что на территории региона введены временные ограничения на использование мобильного интернета. Глава Тульской области Дмитрий Миляев также сообщил о приостановке работы мобильной связи в регионе, отметив, что подобные меры уже принимались ранее.
Причиной введения ограничений стала возможная угроза атак с применением беспилотных летательных аппаратов. При этом подчеркивается, что работа проводного интернета и Wi-Fi продолжала осуществляться в штатном режиме.
Тверь
В Твери также были зафиксированы перебои с мобильным интернетом. Утром 22 мая в городе отмечались перебои с доступом к мобильному интернету, затронувшие значительную часть населения. Сбои были зафиксированы у пользователей различных операторов связи. Наиболее остро проблема проявилась в отдаленных районах города, включая микрорайоны Южный, Мамулино, Чайку, а также в дальнем Заволжье и других частях Твери.
В службах поддержки сотовых операторов пояснили, что возникшие трудности не связаны с их техническим обслуживанием и не могут быть устранены силами операторов. При этом голосовая связь функционирует в штатном режиме. Ожидаемые сроки восстановления доступа к мобильному интернету не назывались. Отмечается также, что перебои с интернетом осложнили работу валидаторов в городских автобусах.
Балашиха
Как сообщает telegram-канал Baza, в Балашихе наблюдаются проблемы с доступом к сети. Представители компании «Билайн» заявили, что в Московской области возможны перебои с мобильной связью по причинам, не зависящим от оператора. В пресс-службе «Мегафона» отметили, что услуги связи предоставляются в обычном режиме, однако не исключили возникновение затруднений из-за внешних факторов. По имеющимся данным, перебои фиксируются у всех операторов мобильной связи.
Когда ждать следующих отключений связи
Приостановка работы мобильной связи в ряде регионов России может быть осуществлена в ходе масштабных общественных мероприятий или при наличии прогноза российской разведки о возможной массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал доктор технических наук, профессор Московского института электронной техники Евгений Портнов. По его мнению, избирательное ограничение доступа к мобильному интернету маловероятно.
Почему отключают мобильную связь
Кроме того, Портнов сообщил, что временное прекращение мобильной связи является действенным способом противодействия украинским беспилотникам. Как подчеркнул эксперт, во время масштабных атак или значимых событий доступ к мобильному интернету может быть временно ограничен, что приводит к потере дронами связи с операторами и препятствует выполнению ими поставленных задач. При этом Wi-Fi-соединения, как правило, не блокируются, поскольку управление БПЛА осуществляется преимущественно через мобильные сети.
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