В МИД РФ обеспокоены созданием США системы «Золотой купол»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В МИД РФ подчеркнули, что создание США системы ракетной защиты «Золотой купол» вызывает обеспокоенность у России, но без паники
В МИД РФ подчеркнули, что создание США системы ракетной защиты «Золотой купол» вызывает обеспокоенность у России, но без паники Фото:

Планы США по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) под названием «Золотой купол» вызывают у России серьезную обеспокоенность, но не являются поводом для паники. Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Безусловно, воспринимать это [создание „Золотого купола“] нужно очень серьезно. <...> Но оснований для паники нет, однако есть основания для серьезной обеспокоенности, и тем более актуальной становится задача гарантированного обеспечения нашей безопасности в любых условиях», — подчеркнул Рябков. Его слова передает ТАСС. При этом дипломат напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который отмечал, что отечественные стратегические комплексы позволяют преодолевать любые, даже многослойные системы ПРО.

В российском внешнеполитическом ведомстве тем не менее считают, что создание американской программы «Золотой купол» способна нарушить стратегическую стабильность на международной арене. В МИД отмечают, что эта инициатива со стороны США угрожает концептуальным основам глобальной безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия внимательно следит за проектом «Золотой купол», однако пока не видит в нем непосредственной угрозы для ядерного паритета из-за отсутствия подробной информации о деталях инициативы. Проект, инициированный США, предполагает создание к 2029 году системы ПРО стоимостью 175 миллиардов долларов с целью нейтрализации ракетных рисков со стороны России и Китая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Планы США по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) под названием «Золотой купол» вызывают у России серьезную обеспокоенность, но не являются поводом для паники. Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Безусловно, воспринимать это [создание „Золотого купола“] нужно очень серьезно. <...> Но оснований для паники нет, однако есть основания для серьезной обеспокоенности, и тем более актуальной становится задача гарантированного обеспечения нашей безопасности в любых условиях», — подчеркнул Рябков. Его слова передает ТАСС. При этом дипломат напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который отмечал, что отечественные стратегические комплексы позволяют преодолевать любые, даже многослойные системы ПРО. В российском внешнеполитическом ведомстве тем не менее считают, что создание американской программы «Золотой купол» способна нарушить стратегическую стабильность на международной арене. В МИД отмечают, что эта инициатива со стороны США угрожает концептуальным основам глобальной безопасности. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия внимательно следит за проектом «Золотой купол», однако пока не видит в нем непосредственной угрозы для ядерного паритета из-за отсутствия подробной информации о деталях инициативы. Проект, инициированный США, предполагает создание к 2029 году системы ПРО стоимостью 175 миллиардов долларов с целью нейтрализации ракетных рисков со стороны России и Китая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...