В МИД РФ обеспокоены созданием США системы «Золотой купол»

Планы США по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) под названием «Золотой купол» вызывают у России серьезную обеспокоенность, но не являются поводом для паники. Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Безусловно, воспринимать это [создание „Золотого купола“] нужно очень серьезно. <...> Но оснований для паники нет, однако есть основания для серьезной обеспокоенности, и тем более актуальной становится задача гарантированного обеспечения нашей безопасности в любых условиях», — подчеркнул Рябков. Его слова передает ТАСС. При этом дипломат напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который отмечал, что отечественные стратегические комплексы позволяют преодолевать любые, даже многослойные системы ПРО.
В российском внешнеполитическом ведомстве тем не менее считают, что создание американской программы «Золотой купол» способна нарушить стратегическую стабильность на международной арене. В МИД отмечают, что эта инициатива со стороны США угрожает концептуальным основам глобальной безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия внимательно следит за проектом «Золотой купол», однако пока не видит в нем непосредственной угрозы для ядерного паритета из-за отсутствия подробной информации о деталях инициативы. Проект, инициированный США, предполагает создание к 2029 году системы ПРО стоимостью 175 миллиардов долларов с целью нейтрализации ракетных рисков со стороны России и Китая.
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