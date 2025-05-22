«Пример подаете вы»: Путин вручил высшие награды страны 20 россиянам

Президент России Владимир Путин отметил значимость подвигов, совершаемых во имя свободы и будущего страны на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Он подчеркнул, что именно личный пример награжденных является лучшим способом чему-то научить
«Такой личный пример подаете вы. За это вам огромное спасибо», — сказал президент. Его слова опубликованы на сайте Кремля.
Владимир Путин напомнил, что совсем недавно страна отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Весь юбилейный год посвящен памяти защитников Отечества и героическому поколению ветеранов, которые смогли преодолеть тяжелейшие испытания и разгромить нацизм. Президент отметил, что нынешние награждения — это признание заслуг не только ветеранов, но и их достойных наследников.
Глава государства особо выделил людей, которые сегодня проявляют мужество и самоотверженность на службе Родине. Среди них — военнослужащая Министерства обороны РФ Людмила Вячеславовна Болилая и главный врач районной больницы в Херсонской области Владимир Иванович Харлан. Оба они удостоены золотых звезд Героев России за свою работу и вклад в защиту жизни и здоровья граждан.
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