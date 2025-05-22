«Пример подаете вы»: Путин вручил высшие награды страны 20 россиянам

Путин: личный пример является лучшим способом чему-то научить
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Путин особо выделил людей, которые сегодня проявляют мужество и самоотверженность на службе
Путин особо выделил людей, которые сегодня проявляют мужество и самоотверженность на службе Фото:

Президент России Владимир Путин отметил значимость подвигов, совершаемых во имя свободы и будущего страны на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Он подчеркнул, что именно личный пример награжденных является лучшим способом чему-то научить

«Такой личный пример подаете вы. За это вам огромное спасибо», — сказал президент. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

Владимир Путин напомнил, что совсем недавно страна отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Весь юбилейный год посвящен памяти защитников Отечества и героическому поколению ветеранов, которые смогли преодолеть тяжелейшие испытания и разгромить нацизм. Президент отметил, что нынешние награждения — это признание заслуг не только ветеранов, но и их достойных наследников.

Глава государства особо выделил людей, которые сегодня проявляют мужество и самоотверженность на службе Родине. Среди них — военнослужащая Министерства обороны РФ Людмила Вячеславовна Болилая и главный врач районной больницы в Херсонской области Владимир Иванович Харлан. Оба они удостоены золотых звезд Героев России за свою работу и вклад в защиту жизни и здоровья граждан.

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Президент России Владимир Путин отметил значимость подвигов, совершаемых во имя свободы и будущего страны на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Он подчеркнул, что именно личный пример награжденных является лучшим способом чему-то научить «Такой личный пример подаете вы. За это вам огромное спасибо», — сказал президент. Его слова опубликованы на сайте Кремля. Владимир Путин напомнил, что совсем недавно страна отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Весь юбилейный год посвящен памяти защитников Отечества и героическому поколению ветеранов, которые смогли преодолеть тяжелейшие испытания и разгромить нацизм. Президент отметил, что нынешние награждения — это признание заслуг не только ветеранов, но и их достойных наследников. Глава государства особо выделил людей, которые сегодня проявляют мужество и самоотверженность на службе Родине. Среди них — военнослужащая Министерства обороны РФ Людмила Вячеславовна Болилая и главный врач районной больницы в Херсонской области Владимир Иванович Харлан. Оба они удостоены золотых звезд Героев России за свою работу и вклад в защиту жизни и здоровья граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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