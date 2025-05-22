Путин: жители приграничных регионов нуждаются в особой поддержке

Президент России Владимир Путин акцентировал внимание правительства на необходимости восстановления жилья и инфраструктуры в приграничных регионах, а также на выплате компенсаций пострадавшим жителям. Соответствующее заявление прозвучало на совещании главы государства с правительством.
«Жители Курской области и других приграничных районов нуждаются в дополнительной поддержке», — отметил российский глава. Совещание транслируется в telegram-канале Кремля. Особое внимание в ходе совещания президент уделил поддержке Курской, Брянской и Белгородской областей, пострадавших от действий ВСУ.
Путин поручил Министерству экономического развития совместно с администрацией президента подготовить комплексную программу восстановления пострадавших территорий. При этом он подчеркнул, что должен получать отдельные доклады о ходе разработки этой программы.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль уделяет особое внимание вопросам компенсаций и предоставления жилья пострадавшим жителям приграничных регионов, в частности Курской области. По итогам визита Владимира Путина в этот регион правительство пообещало оперативно оформить решения по поддержке граждан, а размеры выплат и порядок их получения будут определены после утверждения соответствующих постановлений.
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