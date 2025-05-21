Кремль обещал оперативно помочь жителям Курской области с жильем и деньгами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Решения президента будут оформлены правительством максимально оперативно
Решения президента будут оформлены правительством максимально оперативно Фото:

Кремль пообещал оперативную помощь пострадавшим жителям Курской области. Особое внимание уделялось вопросам компенсаций и предоставления жилья тем, кто его лишился. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По ходу тех контактов, которые президент проводил в Курской области, он принимал решения. Они, соответственно, будут оформлены правительством максимально оперативно», — ответил Песков журналистам, передает корреспондент URA.RU. В частности, речь идет о выделении денежных компенсаций и обеспечении временным или постоянным жильем.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал конкретные суммы компенсаций, которые будут выделены пострадавшим. Однако точные размеры выплат и порядок их получения станут известны после утверждения соответствующих постановлений правительства.

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Кремль пообещал оперативную помощь пострадавшим жителям Курской области. Особое внимание уделялось вопросам компенсаций и предоставления жилья тем, кто его лишился. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По ходу тех контактов, которые президент проводил в Курской области, он принимал решения. Они, соответственно, будут оформлены правительством максимально оперативно», — ответил Песков журналистам, передает корреспондент URA.RU. В частности, речь идет о выделении денежных компенсаций и обеспечении временным или постоянным жильем. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал конкретные суммы компенсаций, которые будут выделены пострадавшим. Однако точные размеры выплат и порядок их получения станут известны после утверждения соответствующих постановлений правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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