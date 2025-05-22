Музей «Сталинградская битва» подтвердил смерть ректора в монументе «Родина-мать»

Ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков скончался внутри монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане во время экскурсии. Информацию об этом подтвердили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».
«При посещении Мемориального комплекса „Героям Сталинградской битвы“ на Мамаевом кургане, в соответствии с установленными правилами, проводился осмотр главного монумента „Родина-мать зовет!“. Во время осмотра одному из посетителей стало плохо. Сотрудниками Музея-заповедника была вызвана скорая помощь. <...> К сожалению, он умер до ее прибытия», — говорится в сообщении музея. Оно размещено в telegram-канале учреждения. По предварительной информации, смерть Чеснокова наступила по естественным причинам.
В день трагедии для официальной делегации VII Международной научно-практической конференции была организована экскурсия по мемориальному комплексу и осмотр внутреннего пространства монумента. Музей-заповедник выразил глубокие соболезнования родственникам и коллегам Николая Чеснокова.
Ранее стало известно, что Николай Чесноков находился внутри монумента в составе экскурсионной группы, поднявшись по узким лестницам к верхней части скульптуры. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ, несмотря на попытки оказать ему первую помощь до прибытия медиков. После инцидента доступ к территории памятника временно ограничили для проверки безопасности туристических маршрутов.
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