Вучич обсудил с Зеленским сотрудничество между Сербией и Украиной

Президент Сербии Александар Вучич провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и вопросы европейской интеграции. Об этом сообщил сам сербский лидер.
«Мы обсудили двустороннее сотрудничество, европейский путь Сербии и Украины, а также сотрудничество в формате „Украина — Юго-Восточная Европа“», — написал Вучич в соцсетях. Так он прокомментировал разговор по телефону с президентом Украины.
Ранее, в марте, тогдашний заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Белград придерживается позиции невозможности отправки миротворцев на Украину без согласия России, отмечая, что такой шаг стал бы демонстрацией стремления стран навязать свое военное присутствие. В январе Вучич также отмечал, что Украина может вступить в Евросоюз быстрее Сербии из-за текущей политической ситуации, несмотря на то что Белград дольше идет по пути европейской интеграции. В целом лидеры государств не в первый раз обсуждают сотрудничество.
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