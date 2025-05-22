«Покайтесь»: Володин высказался о предложении КПРФ переименовать Волгоград

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал представителей КПРФ покаяться, если они изменили свое отношение к личности лидера СССР Иосифа Сталина, в ответ на предложение коммунистов переименовать Волгоград в Сталинград. Об этом он заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента, отметив, что изначально сами коммунисты и переименовали обратно города, которые называли в честь Сталина.
«Взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Молчите! Сами сделали. А сейчас говорите — верните! А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина? Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии! Но, если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь», — обратился Володин к депутатам от КПРФ, комментируя их инициативу о переименовании Волгограда. Его слова передает РИА Новости.
Председатель Госдумы напомнил, что именно власти СССР принимали решения о присвоении городам и объектам имен советских лидеров, а затем сами же возвращали исторические наименования. В ходе обсуждения вопроса переименования Волгограда представители коммунистической партии утверждали, что историческая память требует возврата прежнего названия города.
Ранее с инициативой вернуть Волгограду название Сталинград выступило движение «Ветераны России», обратившись с соответствующим предложением к президенту и руководству страны. Активисты считают, что переименование подчеркнет историческую роль города в разгроме нацизма и усилит патриотическое значение региона.
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