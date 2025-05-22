«Пострадали дети»: ВСУ нанесли удар по Льгову Курской области

Украинские военные нанесли массированный удар по городу Льгову Курской области, в результате чего пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
"ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгову. Атака пришлась на трассу Курск-Рыльск — это въезд в город. В результате удара, к сожалению, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей — 13-ти и 16-ти лет", — написал губернатор в своем официальном telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате атаки ВСУ у тринадцатилетнего ребенка выявлены осколочные ранения поясницы. У второго подростка — черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча. Помимо детей также пострадали взрослы — шестеро женщин и трое мужчин. В настоящий момент всех пострадавших госпитализируют в курскую больницу.
По предварительным данным, в результате атаки также были повреждены четыре автомобиля, один многоквартирный и два частных дома. В зданиях выбиты стекла и посечены фасады. На место направлены дополнительные бригады скорой помощи, а ремонтные службы приступят к восстановлению объектов сразу после стабилизации оперативной обстановки. Хинштейн отметил, что держит ситуацию на личном контроле.
Ранее, 12 мая, украинские военные нанесли ракетный удар по городу Рыльску Курской области, в результате которого погиб один человек и еще трое получили ранения. Тогда были повреждены жилые дома, гостиница и автомобили. Подобные атаки на приграничные районы региона фиксируются не впервые, ВСУ периодически атакуют приграничные российские регионы.
За несколько дней по России Киев выпустил 485 беспилотников, отмечали в Минобороны РФ. ВСУ 22 мая также ударили по магазину в Курской области, есть пострадавшие.
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