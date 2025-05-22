Какая глубина будет у буферной зоны на границе с Украиной, о которой сказал Путин

Буферная зона на границе с Украиной проляжет вглубь ее территории на глубину от 30 до 120 километров. Это необходимо, чтобы исключить возможность для ВСУ нанести удары по российским регионам даже самым передовым оружием. Таким предположением в разговоре с URA.RU поделились эксперты, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что российские военные сейчас занимаются созданием такой зоны.
«Буферная зона необходима, ну, скажем, на глубину от 70 до 120 километров. <...> Она проляжет вглубь территории Украины», — рассказал URA.RU главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, физически в этой буферной зоне будут присутствовать российские вооруженные силы. «В этом суть буферной зоны, это зона безопасности. Таким образом, мы исключаем физическую возможность подразделений ВСУ, собственно, прорваться на российскую территорию», — пояснил он.
Глубина буферной зоны должна быть от 30 до 80 километров, рассказал URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, так можно будет защитить приграничные территории как от самых простых украинских беспилотников, так и ракет HIMARS, способных преодолевать большие дистанции. «Конкретно сейчас в буферную зону могут войти Харьковская и Сумская область. Возможно, в ближайшее время мы увидим и Днепропетровскую область в этом списке», — пояснил он.
Накануне Путин во время совещания с правительством сообщил, что российские военные занимаются созданием буферной зоны на границе с Украиной. В ходе совещания он отметил, что на данный момент Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются атакам со стороны ВСУ.
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