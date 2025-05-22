Путин: российская армия создает буферную зону на границе с Украиной

После принятия решения о формировании буферной зоны на границе между Россией и Украиной, российские военные приступили к реализации этой задачи. Об этом сообщил на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин.
«Было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас решают эту задачу», — сказал Путин. Совещание транслируется в telegram-канале Кремля. Российский лидер также добавил, что армия РФ активно подавляет огневые точки противника, их работа продвигается.
Он подчеркнул, что Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются атакам со стороны артиллерии, дронов и диверсионных групп. Курскую область Путин посетил 20 мая. В ходе визита президент провел встречу с волонтерами и главами муниципалитетов региона. Сегодня стало известно, что со временем глава России может также посетить Донецк и Луганск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.