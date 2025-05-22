Путин: российская армия создает буферную зону на границе с Украиной

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Путин отметил, что ВС РФ уже решают задачу по созданию буферной зоны с Украиной
Путин отметил, что ВС РФ уже решают задачу по созданию буферной зоны с Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После принятия решения о формировании буферной зоны на границе между Россией и Украиной, российские военные приступили к реализации этой задачи. Об этом сообщил на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин.

«Было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас решают эту задачу», — сказал Путин. Совещание транслируется в telegram-канале Кремля. Российский лидер также добавил, что армия РФ активно подавляет огневые точки противника, их работа продвигается.

Он подчеркнул, что Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются атакам со стороны артиллерии, дронов и диверсионных групп. Курскую область Путин посетил 20 мая. В ходе визита президент провел встречу с волонтерами и главами муниципалитетов региона. Сегодня стало известно, что со временем глава России может также посетить Донецк и Луганск.

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После принятия решения о формировании буферной зоны на границе между Россией и Украиной, российские военные приступили к реализации этой задачи. Об этом сообщил на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин. «Было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас решают эту задачу», — сказал Путин. Совещание транслируется в telegram-канале Кремля. Российский лидер также добавил, что армия РФ активно подавляет огневые точки противника, их работа продвигается. Он подчеркнул, что Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются атакам со стороны артиллерии, дронов и диверсионных групп. Курскую область Путин посетил 20 мая. В ходе визита президент провел встречу с волонтерами и главами муниципалитетов региона. Сегодня стало известно, что со временем глава России может также посетить Донецк и Луганск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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