Суд в Испании засекретил следствие по убийству экс-советника Януковича

Решение засекретить разбирательство по делу об убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова принял суд в Испании. Об этом пишет агентство EFE, ссылаясь на собственные источники.
«Судья, который расследует смерть Портнова, постановил сохранить судебное разбирательство в тайне», — говорится в материале EFE. При этом отмечается, что рано утром 22 мая судмедэксперты приступили к вскрытию тела Портнова. Предварительный отчет о причинах смерти на данный момент не опубликован.
Ранее стало известно, что утром 21 мая в пригороде Мадрида, возле ворот Американской школы, был застрелен Андрей Портнов, ранее занимавший должность советника бывшего президента Украины Виктора Януковича. В результате полученных ранений политик скончался на месте происшествия. Человек, совершивший убийство, выстрелил не менее девяти раз. После неизвестный скрылся с места происшествия вместе с двумя сообщниками.
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