Суд в Испании засекретил следствие по убийству экс-советника Януковича

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Суд в Испании засекретил разбирательство по делу об убийстве Портнова
Суд в Испании засекретил разбирательство по делу об убийстве Портнова Фото:
новость из сюжета
В Испании застрелен экс-советник Януковича Андрей Портнов

Решение засекретить разбирательство по делу об убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова принял суд в Испании. Об этом пишет агентство EFE, ссылаясь на собственные источники.

«Судья, который расследует смерть Портнова, постановил сохранить судебное разбирательство в тайне», — говорится в материале EFE. При этом отмечается, что рано утром 22 мая судмедэксперты приступили к вскрытию тела Портнова. Предварительный отчет о причинах смерти на данный момент не опубликован.

Ранее стало известно, что утром 21 мая в пригороде Мадрида, возле ворот Американской школы, был застрелен Андрей Портнов, ранее занимавший должность советника бывшего президента Украины Виктора Януковича. В результате полученных ранений политик скончался на месте происшествия. Человек, совершивший убийство, выстрелил не менее девяти раз. После неизвестный скрылся с места происшествия вместе с двумя сообщниками.

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Решение засекретить разбирательство по делу об убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова принял суд в Испании. Об этом пишет агентство EFE, ссылаясь на собственные источники. «Судья, который расследует смерть Портнова, постановил сохранить судебное разбирательство в тайне», — говорится в материале EFE. При этом отмечается, что рано утром 22 мая судмедэксперты приступили к вскрытию тела Портнова. Предварительный отчет о причинах смерти на данный момент не опубликован. Ранее стало известно, что утром 21 мая в пригороде Мадрида, возле ворот Американской школы, был застрелен Андрей Портнов, ранее занимавший должность советника бывшего президента Украины Виктора Януковича. В результате полученных ранений политик скончался на месте происшествия. Человек, совершивший убийство, выстрелил не менее девяти раз. После неизвестный скрылся с места происшествия вместе с двумя сообщниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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