Более полутора сотен беспилотников уничтожены над РФ

В небе над Россией отечественные ПВО уничтожили и перехватили 159 украинских БПЛА. Об этом 22 мая сообщает Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале.
«С 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 159 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, крупнейшее количество дронов было сбито над Курской областью — 53 аппарата, а также над Орловской областью — 54 единицы. Кроме того, над Московским регионом уничтожено 22 беспилотника, над Тульской областью — 13, над Брянской — шесть, над Тверской и Рязанской областями — по четыре, еще два БПЛА перехвачены в Калужской и один — в Белгородской области.
Ранее российские средства ПВО уже отражали массовые атаки украинских беспилотников: в ночь на 6 мая было уничтожено 105 дронов в различных регионах страны, из них 19 — над Московским регионом. Кроме того, 21 мая Минобороны сообщало о перехвате 13 украинских БПЛА над Калужской, Тульской и Московской областями.
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