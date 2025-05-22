22 мая 2025

Трамп запретил Гарварду принимать иностранных студентов

Администрация Трампа запретила Гарварду принимать иностранных студентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Гарварду запретили принимать иностранных студентов
Гарварду запретили принимать иностранных студентов Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету принимать иностранных студентов, а также потребовала, чтобы уже обучающиеся иностранцы перевелись в другие учебные заведения. Об этом говорится в заявлении министерства внутренней безопасности США.

«Гарвард больше не может принимать иностранных студентов, а нынешние иностранные студенты должны перевестись или потерять свой законный статус», — говорится в заявлении ведомства передает CNN. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм поручила своему департаменту прекратить сертификацию Гарварда по программе студентов и посетителей по обмену, выполнив ранее данное университету предупреждение.

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Администрация президента США Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету принимать иностранных студентов, а также потребовала, чтобы уже обучающиеся иностранцы перевелись в другие учебные заведения. Об этом говорится в заявлении министерства внутренней безопасности США. «Гарвард больше не может принимать иностранных студентов, а нынешние иностранные студенты должны перевестись или потерять свой законный статус», — говорится в заявлении ведомства передает CNN. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм поручила своему департаменту прекратить сертификацию Гарварда по программе студентов и посетителей по обмену, выполнив ранее данное университету предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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