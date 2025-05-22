Трамп запретил Гарварду принимать иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету принимать иностранных студентов, а также потребовала, чтобы уже обучающиеся иностранцы перевелись в другие учебные заведения. Об этом говорится в заявлении министерства внутренней безопасности США.
«Гарвард больше не может принимать иностранных студентов, а нынешние иностранные студенты должны перевестись или потерять свой законный статус», — говорится в заявлении ведомства передает CNN. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм поручила своему департаменту прекратить сертификацию Гарварда по программе студентов и посетителей по обмену, выполнив ранее данное университету предупреждение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.