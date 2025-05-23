Суд привлечет певицу-иноагента к ответственности

Суд зарегистрировал новое админнарушение оперной певицы Максаковой-Игенбергс*
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Певица допустила еще одно нарушение
Певица допустила еще одно нарушение Фото:

Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (признана в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Пресненский районный суд зарегистрировал административный материал о нарушении порядка деятельности иноагента (ст.19.34 КоАП РФ) в отношении Максаковой-Игенбергс», — говорится в сообщении суда. Согласно информации ТАСС, материалы по делу пока только поступили в суд, дата рассмотрения нарушения будет назначена позже.

Ранее, в середине апреля, Таганский суд Москвы уже оштрафовал Марию Максакову-Игенбергс на 50 тысяч рублей за аналогичное административное нарушение. В случае признания вины по новому протоколу ей вновь грозит штраф до 50 тысяч рублей. Подробности нового эпизода нарушения порядка деятельности иноагента в настоящее время не раскрываются.

Мария Максакова-Игенбергс ранее уже привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента и была оштрафована на 50 тысяч рублей. Кроме того, в отношении нее возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности государства, и она заочно взята под стражу. Также певица проиграла судебный спор о квартире стоимостью 200 миллионов рублей своим детям.

Мария Максакова-Игенбергс — признана в РФ иностранным агентом

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Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (признана в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Пресненский районный суд зарегистрировал административный материал о нарушении порядка деятельности иноагента (ст.19.34 КоАП РФ) в отношении Максаковой-Игенбергс», — говорится в сообщении суда. Согласно информации ТАСС, материалы по делу пока только поступили в суд, дата рассмотрения нарушения будет назначена позже. Ранее, в середине апреля, Таганский суд Москвы уже оштрафовал Марию Максакову-Игенбергс на 50 тысяч рублей за аналогичное административное нарушение. В случае признания вины по новому протоколу ей вновь грозит штраф до 50 тысяч рублей. Подробности нового эпизода нарушения порядка деятельности иноагента в настоящее время не раскрываются. Мария Максакова-Игенбергс ранее уже привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента и была оштрафована на 50 тысяч рублей. Кроме того, в отношении нее возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности государства, и она заочно взята под стражу. Также певица проиграла судебный спор о квартире стоимостью 200 миллионов рублей своим детям. Мария Максакова-Игенбергс — признана в РФ иностранным агентом
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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