Девять пострадавших, 30 поврежденных квартир: что известно об атаке ВСУ на Елец к этому часу

Из-за падения обломков украинских беспилотников в городе Елец Липецкой области повреждены порядка 30 квартир в поселке ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Несмотря на значительный ущерб жилому фонду, пострадавших среди местных жителей нет.
«Помимо предприятия, обломки БПЛА в Ельце повредили порядка 30 квартир в поселке ТЭЦ. Они завалены осколками и, к счастью, никого не поранили», — говорится в сообщении областного правительства. Местные жители отказываются эвакуироваться в пункты временного размещения. Что известно об атаке ВСУ на Елец — в материале URA.RU.
«Красный» уровень угрозы
В ночь на 23 мая в Липецкой области была введена угроза атаки беспилотников ВСУ в городе Ельце и Елецком районе. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов. Глава области опубликовал сообщение в своем telegram-канале, в котором предупредил о возможной атаке дронов на территорию Ельца и Елецкого муниципального образования. Спустя несколько минут после этого Артамонов сообщил об отмене «красного» уровня угрозы. Кроме того, аналогичный «красный» уровень угрозы был объявлен также в Липецке и Липецком муниципальном округе.
Пострадавшие из-за атаки ВСУ
Из-за падения беспилотников в промышленной зоне города Елец и возникшего впоследствии возгорания пострадали восемь человек. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь. Позже стало известно, что в больнице находятся девять пострадавших, у всех состояние средней тяжести. Артамонов опроверг появившиеся в интернете сообщения о якобы произошедшей утечке опасных веществ после пожара, подчеркнув, что эта информация не соответствует действительности.
В больницу к пострадавшим прибыли первый замглавы Липецкой области Александр Рябченко и председатель регионального Совета депутатов Владимир Сериков. Они пообещали оказать раненым всю необходимую помощь.
"Слава Богу обошлось без жертв. Заехал в больницу к пострадавшим, чтобы поддержать их, обменялись контактами, по необходимости окажем всю необходимую помощь", — написал Сериков в своем telegram-канале.
Три десятка квартир получили повреждения
Части беспилотника упали на крышу жилого дома. Жители здания были быстро эвакуированы, пострадавших среди них нет. На место падения обломков беспилотника прибыл первый заместитель главы региона Александр Рябченко. Совместно с исполняющим обязанности мэра Ельца Вячеславом Жабиным он провел оценку текущей ситуации, масштабов причиненного ущерба, а также ведет общение с местными жителями.
По предварительным данным, повреждения получили 20 квартир, при этом одна из них пострадала наиболее значительно. Позже в пресс-службе правительства Липецкой области добавили, что повреждено 30 квартир. Они завалены осколками. Местным жителям при этом отказались ехать в пункты временного размещения.
Восстановительные работы необходимы для крыши и окон здания. Житель наиболее пострадавшей квартиры не получил травм от осколков. В настоящее время он временно размещен у родственников.
Власти гарантируют проведение всех необходимых восстановительных работ. Исполняющий обязанности мэра уже получил соответствующие поручения.
ВСУ ночью атаковали несколько регионов
Российские средства ПВО в ночь на 23 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над различными регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России. В частности, 24 БПЛА были сбиты над Московским регионом, 22 — над территорией Республики Крым, 18 — над Тульской областью, 11 — над Курской, восемь — над Орловской, еще восемь — над Брянской. Кроме того, шесть дронов были уничтожены в небе над Рязанской областью, пять — над Калужской, по три беспилотника было сбито в Белгородской и Ивановской областях, по два — во Владимирской области и по одному — в Воронежской и Липецкой областях.
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