На улице Омской в Кургане кипит особая жизнь: здесь сконцентрированы оптовые базы, склады и производства. Вот и на месте, где располагалось легендарное предприятие — Курганский винодельческий завод, выпускавший элитный французский коньяк, и сегодня жизнь не останавливается — здесь вновь выпускают напитки собственного производства. О том, как сложилась судьба завода, строительство которого началось 30 мая 1968 года, и что теперь находится на его месте — URA.RU расскажет в рубрике «История».
«Чебурашки», рейдерские захваты, элитный коньяк и банкротство
Завод по выпуску питьевой воды и спиртных напитков открылся в Кургане в 1972 году. С 1974 на предприятии начали выпускать коньяки и коньячные напитки «Три звездочки», «Старые горы», «Большой Арарат», портвейн «Агдам» и другие. При этом портвейн прозводился в бутылках-чебурашках — таких же, как для газировки. К 2002 году на заводе трудились 200 человек.
С приходом 1990-х и во времена нулевых на предприятии шли переделы собственности, иногда с криминальным характером. В некоторых открытых источниках сообщается о попытках рейдерских захватов.
В 2003 году ГУП «Курганский винодельческий завод» обанкротилось. Однако в 2005 на его базе было создано новое предприятия — ЗАО «Курганский винодельческий завод», 100% акций которого принадлежали уральскому предпринимателю Павлу Федулеву. Бизнесмен «прославился» как один из самых известных рейдеров 90?х.
В 2006 году производство начало простаивать, и в 2007 году налоговая служба приостановила лицензию из-за отсутствия у предприятия на тот момент оборудования автоучета разлива спиртосодержащей продукции. Федулев был арестован 1 ноября 2007 года. Были возбуждены уголовные дела по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) и ст. 159 УК РФ через ст. 30 п. 3 УК РФ (покушение на мошенничество), сообщается в открытых источниках. Руководство ЗАО «КВЗ» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании предприятия банкротом.
В 2008 году завод купил концерт «Реалко». 25 сентября 2008 года в швейцарском городе Люцерне был подписан договор о праве производства в Кургане и реализации коньяка по рецептуре «Pour le Bourbon!». Право на производство элитного европейского коньяка, который с 1860 года изготавливался во Франции, а затем в Швейцарии, по словам президента концерна «Реалко» Светланы Менщиковой, российские виноделы тогда выиграли впервые.
В марочном цехе появились бочки на 350 литров из особой породы дуба — лемузинской, в которых курганский коньяк должен «созревать» в течение трех-пяти лет. С марта 2009 года винзавод в Кургане производил выдержанные коньяки (бренди) марки «Pour le Bourbon!», при ассемблировании которых использовались коньячные спирты из Франции, Средней Азии и Марокко. Предполагалось, что максимальная мощность коньячного производства в Кургане достигнет трех тысяч декалитров в месяц, а часть продукции будет импортироваться в Швейцарию. В проект было вложено около 200 миллионов рублей инвестиций, а до конца 2012 года планировалось потратить еще порядка 55 миллионов на рекламу эксклюзивной продукции. Об этом URA.RU писало летом 2009 года.
Кроме бренди, завод выпускал еще 26 наименований безалкогольных напитков: сладкую газировку, минеральную воду из природных скважин, питьевую воду высшей степени очистки первой категории. «Реалко» заключил договор с недропользователями двух скважин по добыче минеральных вод — это «Шадринская-3» и «Шадринская жемчужина». Однако уже в конце 2009 года на Курганском винном заводе началась процедура банкротства. 26 июля 2013 года ЗАО «КВЗ» юридически прекратило свою деятельность.
В наши дни
Сейчас корпуса бывшего винодельческого завода по Омской, 163а частично обшиты новым сайдингом, установлены автоматические ворота, старые окна местами заменены на пластиковые. На территории — емкости для продукции, которые буквально сияют от новизны, а несколько рабочих на тележках перевозят мешки. Они работают на одном из современных предприятий, но знают, что на его месте ранее был легендарный завод.
«Да, был здесь винный завод, еще с советских времен. Говорят, качественные коньяки выпускал, газировку, минералку», — сказал корреспонденту URA.RU один из рабочих.
В сервисе 2ГИС по адресу, где располагался Курганский винодельческий завод, значится два автосервиса, склад окон и строительная компания. Однако корреспондент URA.RU выяснил, что никаких автосервисов там нет, всю территорию завода занимают два крупных предприятия.
«Сейчас здесь работает Региональная строительная компания, которая занимается промышленным строительством, и предприятие Курганские напитки. Эти две наши организации занимают всю заводскую площадь, других компаний на территории нет», — пояснили корреспонденту URA.RU сотрудники предприятий.
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