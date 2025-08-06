В Приморье 19 вагонов с углем сошли с рельсов

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Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельс, пострадавших нет (архивное фото)
Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельс, пострадавших нет (архивное фото) Фото:

На участке между станциями Артем-3 и Шкотово в Приморском крае произошел сход с рельсов 19 вагонов, перевозивших уголь. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, уточнив, что этот случай привел к задержке движения других поездов на данном участке ж/д дороги.

«По предварительной информации, 6 августа около 15:30 (08:30 по мск — прим. URA.RU) на перегоне Артем-3 — Шкотово Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошел сход 19 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. Информацию передает «Интерфакс». 

В результате инцидента никто не пострадал, сообщили ТАСС в ведомстве. Отмечается, что опрокидывания вагонов не зафиксировано, ущерб по факту произошедшего устанавливается. Сейчас транспортная прокуратура Приморского края начала проверку соблюдения требований законодательства в части обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В рамках этого будет дана оценка состоянию ж/д полотна, техническому состоянию вагонов и соблюдению порядка управления поездом. 

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На участке между станциями Артем-3 и Шкотово в Приморском крае произошел сход с рельсов 19 вагонов, перевозивших уголь. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, уточнив, что этот случай привел к задержке движения других поездов на данном участке ж/д дороги. «По предварительной информации, 6 августа около 15:30 (08:30 по мск — прим. URA.RU) на перегоне Артем-3 — Шкотово Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошел сход 19 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. Информацию передает «Интерфакс».  В результате инцидента никто не пострадал, сообщили ТАСС в ведомстве. Отмечается, что опрокидывания вагонов не зафиксировано, ущерб по факту произошедшего устанавливается. Сейчас транспортная прокуратура Приморского края начала проверку соблюдения требований законодательства в части обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В рамках этого будет дана оценка состоянию ж/д полотна, техническому состоянию вагонов и соблюдению порядка управления поездом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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