В стенах Большого театра проходит прощальная церемония с хореографом Юрием Григоровичем. Проститься с мастером пришли его коллеги, воспитанники, друзья и родственники, сообщает корреспондент URA.RU. Одна из пришедших воспитанниц, актриса Краснодарского театра балета Алена Сердюкова рассказала, что Григорович был великим человеком.
«Это очень важный для меня человек, и я просто благодарна за тот старт, который он мне дал в жизни. Я не могла сегодня не прийти... [Он был] великим, бесспорно. Такие люди рождаются очень редко», — рассказала URA.RU пришедшая на церемонию прощания Сердюкова. Прощание с выдающимся хореографом и народным артистом СССР Юрием Григоровичем проходит на Исторической сцене Большого театра. Балетмейстер скончался 19 мая, ему было 98 лет. Проститься с мастером приходят многочисленные почитатели его творчества, которые возлагают цветы у здания театра, выражая свою благодарность и уважение. Как проходит церемония — в фоторепортаже URA.RU.
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