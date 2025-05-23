Пришедшая проститься с Григоровичем актриса Сердюкова рассказала, каким был мастер при жизни. Видео

Актриса Сердюкова: Григорович был великим человеком
© Служба новостей «URA.RU»
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Сердюкова пришла проститься с Григоровичем
Сердюкова пришла проститься с Григоровичем Фото:

В стенах Большого театра проходит прощальная церемония с хореографом Юрием Григоровичем. Проститься с мастером пришли его коллеги, воспитанники, друзья и родственники, сообщает корреспондент URA.RU. Одна из пришедших воспитанниц, актриса Краснодарского театра балета Алена Сердюкова рассказала, что Григорович был великим человеком.

«Это очень важный для меня человек, и я просто благодарна за тот старт, который он мне дал в жизни. Я не могла сегодня не прийти... [Он был] великим, бесспорно. Такие люди рождаются очень редко», — рассказала URA.RU пришедшая на церемонию прощания Сердюкова. Прощание с выдающимся хореографом и народным артистом СССР Юрием Григоровичем проходит на Исторической сцене Большого театра. Балетмейстер скончался 19 мая, ему было 98 лет. Проститься с мастером приходят многочисленные почитатели его творчества, которые возлагают цветы у здания театра, выражая свою благодарность и уважение. Как проходит церемония — в фоторепортаже URA.RU.

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В стенах Большого театра проходит прощальная церемония с хореографом Юрием Григоровичем. Проститься с мастером пришли его коллеги, воспитанники, друзья и родственники, сообщает корреспондент URA.RU. Одна из пришедших воспитанниц, актриса Краснодарского театра балета Алена Сердюкова рассказала, что Григорович был великим человеком. «Это очень важный для меня человек, и я просто благодарна за тот старт, который он мне дал в жизни. Я не могла сегодня не прийти... [Он был] великим, бесспорно. Такие люди рождаются очень редко», — рассказала URA.RU пришедшая на церемонию прощания Сердюкова. Прощание с выдающимся хореографом и народным артистом СССР Юрием Григоровичем проходит на Исторической сцене Большого театра. Балетмейстер скончался 19 мая, ему было 98 лет. Проститься с мастером приходят многочисленные почитатели его творчества, которые возлагают цветы у здания театра, выражая свою благодарность и уважение. Как проходит церемония — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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