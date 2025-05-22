«Сделайте, как в Челябинске»: тюменцы предложили полностью убрать электросамокаты с улиц города

Жители Тюмени предложили заблокировать и убрать электросамокаты с улицы города, повторив опыт Челябинска, где отключили транспортные средства после ДТП. Свое мнение пользователи высказали в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«В Челябинске отключили электросамокаты — отличная практика! Если нет вариантов бороться с нарушителями, а люди не соблюдают ограничения и нарушают правила, тогда это лучший вариант!» — выразила мнение Марина Кулинич.
В комментариях тюменцы предложили временно запретить самокаты и построить для них отдельные дороги. Так они не будут мешать ни пешеходам, ни водителям. «Убирайте эти электросамокаты на дороги! Они не нужны на тротуарах!» — написала Альбина. «Нужно запретить их полностью, как в Челябинске», — добавила Татьяна Швецова. «Если они так уж нужны, введите временный запрет. И пока он действует, постройте специальные дороги с ограждением от пешеходных зон, введите правила с получением водительского удостоверения, чтобы срок обучения был год», — предложила Виктория.
После наезда 12-летнего школьника на электросамокате на пенсионера, в Челябинске развернулась проверка сервисов кикшеринга. Следственный комитет возбудил уголовное дело, изъял более 1,5 тысячи самокатов и временно остановил работу операторов.
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