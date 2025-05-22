22 мая 2025

«Сделайте, как в Челябинске»: тюменцы предложили полностью убрать электросамокаты с улиц города

Тюменцы предложили полностью убрать электросамокаты с улиц города
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы предложили временно запретить самокаты и построить для них отдельные дороги
Тюменцы предложили временно запретить самокаты и построить для них отдельные дороги Фото:

Жители Тюмени предложили заблокировать и убрать электросамокаты с улицы города, повторив опыт Челябинска, где отключили транспортные средства после ДТП. Свое мнение пользователи высказали в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». 

«В Челябинске отключили электросамокаты — отличная практика! Если нет вариантов бороться с нарушителями, а люди не соблюдают ограничения и нарушают правила, тогда это лучший вариант!» — выразила мнение Марина Кулинич.

В комментариях тюменцы предложили временно запретить самокаты и построить для них отдельные дороги. Так они не будут мешать ни пешеходам, ни водителям. «Убирайте эти электросамокаты на дороги! Они не нужны на тротуарах!» — написала Альбина. «Нужно запретить их полностью, как в Челябинске», — добавила Татьяна Швецова. «Если они так уж нужны, введите временный запрет. И пока он действует, постройте специальные дороги с ограждением от пешеходных зон, введите правила с получением водительского удостоверения, чтобы срок обучения был год», — предложила Виктория.

После наезда 12-летнего школьника на электросамокате на пенсионера, в Челябинске развернулась проверка сервисов кикшеринга. Следственный комитет возбудил уголовное дело, изъял более 1,5 тысячи самокатов и временно остановил работу операторов.

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Жители Тюмени предложили заблокировать и убрать электросамокаты с улицы города, повторив опыт Челябинска, где отключили транспортные средства после ДТП. Свое мнение пользователи высказали в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».  «В Челябинске отключили электросамокаты — отличная практика! Если нет вариантов бороться с нарушителями, а люди не соблюдают ограничения и нарушают правила, тогда это лучший вариант!» — выразила мнение Марина Кулинич. В комментариях тюменцы предложили временно запретить самокаты и построить для них отдельные дороги. Так они не будут мешать ни пешеходам, ни водителям. «Убирайте эти электросамокаты на дороги! Они не нужны на тротуарах!» — написала Альбина. «Нужно запретить их полностью, как в Челябинске», — добавила Татьяна Швецова. «Если они так уж нужны, введите временный запрет. И пока он действует, постройте специальные дороги с ограждением от пешеходных зон, введите правила с получением водительского удостоверения, чтобы срок обучения был год», — предложила Виктория. После наезда 12-летнего школьника на электросамокате на пенсионера, в Челябинске развернулась проверка сервисов кикшеринга. Следственный комитет возбудил уголовное дело, изъял более 1,5 тысячи самокатов и временно остановил работу операторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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