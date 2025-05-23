Волочкова устроила скандал и наехала на Большой театр на прощании с Григоровичем

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Волочкова заявила, что могла не попасть в Большой театр, так как вход был по спискам
Волочкова заявила, что могла не попасть в Большой театр, так как вход был по спискам Фото:

Балерина Анастасия Волочкова не смогла сдержать гнева во время церемонии прощания с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Волочкова приехала к зданию Большого театра и устроила скандал, поскольку вход на прощание с артистом был по спискам.

«Дайте цветы возложить к гробу, люди! Я ничего больше не прошу. <...> Мы с вами стоим тут как те зрители, которые тоже хотят попасть в Большой театр на спектакль, но не могут купить билеты за 100 тысяч рублей», — сказала Волочкова. Ее слова передает издание Starhit.

Волочкова охарактеризовала хореографа как «основателя Большого театра» и подчеркнула, что Григорович принес российскому балету мировую известность. По ее словам, в период его руководства на сцене театра выступало множество выдающихся артистов, чье творчество стало знаковым для отечественного искусства.

Волочкова начала свою работу в Большом театре в 1998 году. В 2003 году после ряда разногласий с руководством учреждения балерина была отстранена от участия в труппе.

Григорович скончался на 99-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения, возникшие после двустороннего воспаления легких. На церемонию прощания с выдающимся хореографом в Большом театре прибыли министр культуры РФ Ольга Любимова, народный артист России Валерий Гергиев, а также народный артист Российской Федерации Николай Цискаридзе.

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Балерина Анастасия Волочкова не смогла сдержать гнева во время церемонии прощания с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Волочкова приехала к зданию Большого театра и устроила скандал, поскольку вход на прощание с артистом был по спискам. «Дайте цветы возложить к гробу, люди! Я ничего больше не прошу. <...> Мы с вами стоим тут как те зрители, которые тоже хотят попасть в Большой театр на спектакль, но не могут купить билеты за 100 тысяч рублей», — сказала Волочкова. Ее слова передает издание Starhit. Волочкова охарактеризовала хореографа как «основателя Большого театра» и подчеркнула, что Григорович принес российскому балету мировую известность. По ее словам, в период его руководства на сцене театра выступало множество выдающихся артистов, чье творчество стало знаковым для отечественного искусства. Волочкова начала свою работу в Большом театре в 1998 году. В 2003 году после ряда разногласий с руководством учреждения балерина была отстранена от участия в труппе. Григорович скончался на 99-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения, возникшие после двустороннего воспаления легких. На церемонию прощания с выдающимся хореографом в Большом театре прибыли министр культуры РФ Ольга Любимова, народный артист России Валерий Гергиев, а также народный артист Российской Федерации Николай Цискаридзе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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