Волочкова устроила скандал и наехала на Большой театр на прощании с Григоровичем

Балерина Анастасия Волочкова не смогла сдержать гнева во время церемонии прощания с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Волочкова приехала к зданию Большого театра и устроила скандал, поскольку вход на прощание с артистом был по спискам.
«Дайте цветы возложить к гробу, люди! Я ничего больше не прошу. <...> Мы с вами стоим тут как те зрители, которые тоже хотят попасть в Большой театр на спектакль, но не могут купить билеты за 100 тысяч рублей», — сказала Волочкова. Ее слова передает издание Starhit.
Волочкова охарактеризовала хореографа как «основателя Большого театра» и подчеркнула, что Григорович принес российскому балету мировую известность. По ее словам, в период его руководства на сцене театра выступало множество выдающихся артистов, чье творчество стало знаковым для отечественного искусства.
Волочкова начала свою работу в Большом театре в 1998 году. В 2003 году после ряда разногласий с руководством учреждения балерина была отстранена от участия в труппе.
Григорович скончался на 99-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения, возникшие после двустороннего воспаления легких. На церемонию прощания с выдающимся хореографом в Большом театре прибыли министр культуры РФ Ольга Любимова, народный артист России Валерий Гергиев, а также народный артист Российской Федерации Николай Цискаридзе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.