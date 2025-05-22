Народного артиста СССР, легенду балета Юрия Владимирова похоронили на Даниловском кладбище. Прощание прошло в главном фойе Большого театра — именно здесь артист провел лучшие годы своей жизни. Проститься с ним пришли близкие, коллеги и поклонники. Отпевание состоялось в храме иконы Божией Матери «Нечаянная радость». В завершение церемонии Владимирову аплодировали — как настоящему мастеру сцены.
Юрий Владимиров умер 19 мая в возрасте 83 лет. Он был одним из ведущих солистов Большого театра, исполнял главные партии в балетах «Спартак», «Иван Грозный», «Пламя Парижа», «Спящая красавица», «Весна священная».
С 1987 года работал педагогом-репетитором. Среди его учеников — Дмитрий Гуданов и Иван Васильев. Владимиров был народным артистом СССР и РСФСР, лауреатом международных конкурсов, награжден орденом «Знак Почета». На прощании балетмейстер Михаил Лавровский сказал: «Ты не ушел — твой талант останется с нами». URA.RU подготовил большой фоторепортаж с прощания с легендой балета.
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