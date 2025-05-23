Священник высказался о школьнице, которую не пустили на ЕГЭ с иконой в Екатеринбурге

Инцидент со 11-классницей екатеринбургской гимназии №39, которую не пустили на ЕГЭ с иконой, не стоит бурного внимания. Об этом URA.RU заявил старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло.
«Такие правила могут быть, не стоит реагировать бурно. К примеру, борцы перед соревнованиями снимают крестики — в целях безопасности. Если запрет [на пронос иконы] существует, я не вижу в этом проблему. Если ты молишься, то можно и без иконы, Бог тебя услышит и так», — сказал отец Максим.
По его словам, ЕГЭ — большой стресс для учеников, с которым нужно бороться. «Для родителей это тоже стресс, нужно делать более дружелюбной атмосферу», — отметил он.
23 мая выпускники сдают экзамены по истории, химии и литературе. В гимназии №39 школьников также просили оставлять перед кабинетами воду, шоколадки (вероятно, чтобы не отвлекать других сдающих) и ручки, не подходящие по формату.
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