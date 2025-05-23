Прокуратура проверит челябинскую семью, в которой мать заказала убийство дочери

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Прокуратура организовала проверку
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Челябинка заказала убийство 12-летней дочери

Прокуратура организовала проверку по факту подстрекательства челябинки, направленное на убийство дочери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура Кизильского района организовала проверку в связи с совершением противоправных действий матерью несовершеннолетнего ребенка. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Убить 12-летнюю дочь мать попросила своего знакомого. За это она обещала ему 100 тысяч рублей. Тот, в свою очередь, не желая исполнять преступный умысел, мужчина обратился в правоохранительные органы. Женщину задержали. Ей предъявили обвинение. Следствие будет добиваться, чтобы ее закрыли в СИЗО. 

Выяснилось, что в семье, помимо девочки, воспитывается еще трое детей. Отца в семье нет: один ушел из семьи и не платит алименты, другой скончался. Сейчас дети помещены в МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Кизильского муниципального района».

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Прокуратура организовала проверку по факту подстрекательства челябинки, направленное на убийство дочери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура Кизильского района организовала проверку в связи с совершением противоправных действий матерью несовершеннолетнего ребенка. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Убить 12-летнюю дочь мать попросила своего знакомого. За это она обещала ему 100 тысяч рублей. Тот, в свою очередь, не желая исполнять преступный умысел, мужчина обратился в правоохранительные органы. Женщину задержали. Ей предъявили обвинение. Следствие будет добиваться, чтобы ее закрыли в СИЗО.  Выяснилось, что в семье, помимо девочки, воспитывается еще трое детей. Отца в семье нет: один ушел из семьи и не платит алименты, другой скончался. Сейчас дети помещены в МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Кизильского муниципального района».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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