Прокуратура проверит челябинскую семью, в которой мать заказала убийство дочери

Прокуратура организовала проверку по факту подстрекательства челябинки, направленное на убийство дочери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратура Кизильского района организовала проверку в связи с совершением противоправных действий матерью несовершеннолетнего ребенка. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Убить 12-летнюю дочь мать попросила своего знакомого. За это она обещала ему 100 тысяч рублей. Тот, в свою очередь, не желая исполнять преступный умысел, мужчина обратился в правоохранительные органы. Женщину задержали. Ей предъявили обвинение. Следствие будет добиваться, чтобы ее закрыли в СИЗО.
Выяснилось, что в семье, помимо девочки, воспитывается еще трое детей. Отца в семье нет: один ушел из семьи и не платит алименты, другой скончался. Сейчас дети помещены в МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Кизильского муниципального района».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!