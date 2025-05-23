Дети участников СВО получили новые льготы в вузах

Путин подписал закон о бесплатном обучении в вузах детей участников СВО
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Путин выделил детям участников СВО новые квоты на обучение
Путин выделил детям участников СВО новые квоты на обучение Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выделение квот на бесплатное обучение в высших учебных заведениях для детей граждан, принимавших участие в спецоперации. Советующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.

«На лиц, <...>, распространяется порядок приема на обучение, <...>, в части приема на обучение по программам бакалавриата, программ специалитета в пределах отдельной квоты», — говорится в документе. Отмечается, что изменения вносятся в статью 71 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента намерена в первоочередном порядке рассмотреть законопроект о новых возможностях поступления в вузы пасынков и падчериц, находящихся на воспитании в семьях участников СВО. Отмечается, что деньги на подобное выделят из бюджета России. 

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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выделение квот на бесплатное обучение в высших учебных заведениях для детей граждан, принимавших участие в спецоперации. Советующий документ опубликован на портале официальной правовой информации. «На лиц, <...>, распространяется порядок приема на обучение, <...>, в части приема на обучение по программам бакалавриата, программ специалитета в пределах отдельной квоты», — говорится в документе. Отмечается, что изменения вносятся в статью 71 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации».  Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента намерена в первоочередном порядке рассмотреть законопроект о новых возможностях поступления в вузы пасынков и падчериц, находящихся на воспитании в семьях участников СВО. Отмечается, что деньги на подобное выделят из бюджета России. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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