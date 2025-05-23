«Меня унижали»: Волочкова рассказала о роли Григоровича в ее войне с Большим театром

Балерина Анастасия Волочкова приходит в себя после прощания с балетмейстером Юрием Григоровичем, которое проходило в Большом театре. Бывшая прима главного театра страны в разговоре с URA.RU разоткровенничалась и рассказала, какие слова произнесла у гроба своего наставника, которого считает ангелом-хранителем.
«Знаете, что у меня было в душе? У гроба Григоровича Юрия Николаевича я сказала одни слова. "Меня унижали и делали все, чтобы меня не было в Большом театре. А вы меня, Юрий Николаевич, сюда не просто вернули, вы сделали меня прима-балериной Большого театра"», — с горечью в голосе произнесла звезда балета.
Анастасия Волочкова приехала на прощание со своим наставником с боевым настроем: она была готова столкнуться с тем, что нее не пустят к гробу Григоровича. В таком случае она планировала с помощью с журналистов устроить скандал и добиться справедливости. Однако этого делать не пришлось — пройти получилось без конфликтов.
Юрий Григорович ушел на 99-м году жизни. Он был главным балетмейстером Большого театра в 1964—1995 годах, с 2008 года — штатным хореографом Большого.
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