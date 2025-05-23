В ЕДДС рассказали подробности крушения вертолета в Орловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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Службы экстренного реагирования продолжают работать на месте происшествия (архивное фото)
Службы экстренного реагирования продолжают работать на месте происшествия (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Орловской области рухнул вертолет, предварительно, есть погибшие

В Орловской области за пределами поселка Нарышкино потерпел крушение вертолет. Пострадавших среди мирного населения не оказалось. Информацию о происшествии подтвердили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«Пострадавших среди мирного населения нет», — сообщили журналисту агентства в ЕДДС. Службы экстренного реагирования продолжают работать на месте происшествия, выясняя обстоятельства случившегося и уточняя данные о пострадавших среди экипажа. в настоящий момент судьба экипажа остается неизвестной, добавили в диспетчерской службе. 

По неофициальной информации, распространенной рядом telegram-каналов, в результате крушения погибли два члена экипажа — пилот и бортмеханик. Однако официальные органы пока не предоставили подтвержденных данных о состоянии экипажа и количестве пострадавших на борту воздушного судна.

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В Орловской области за пределами поселка Нарышкино потерпел крушение вертолет. Пострадавших среди мирного населения не оказалось. Информацию о происшествии подтвердили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). «Пострадавших среди мирного населения нет», — сообщили журналисту агентства в ЕДДС. Службы экстренного реагирования продолжают работать на месте происшествия, выясняя обстоятельства случившегося и уточняя данные о пострадавших среди экипажа. в настоящий момент судьба экипажа остается неизвестной, добавили в диспетчерской службе.  По неофициальной информации, распространенной рядом telegram-каналов, в результате крушения погибли два члена экипажа — пилот и бортмеханик. Однако официальные органы пока не предоставили подтвержденных данных о состоянии экипажа и количестве пострадавших на борту воздушного судна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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