В ЕДДС рассказали подробности крушения вертолета в Орловской области

В Орловской области за пределами поселка Нарышкино потерпел крушение вертолет. Пострадавших среди мирного населения не оказалось. Информацию о происшествии подтвердили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).
«Пострадавших среди мирного населения нет», — сообщили журналисту агентства в ЕДДС. Службы экстренного реагирования продолжают работать на месте происшествия, выясняя обстоятельства случившегося и уточняя данные о пострадавших среди экипажа. в настоящий момент судьба экипажа остается неизвестной, добавили в диспетчерской службе.
По неофициальной информации, распространенной рядом telegram-каналов, в результате крушения погибли два члена экипажа — пилот и бортмеханик. Однако официальные органы пока не предоставили подтвержденных данных о состоянии экипажа и количестве пострадавших на борту воздушного судна.
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