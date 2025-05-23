Восемь свердловчан вернулись из украинского плена

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Спецоперация РФ на Украине

Восемь свердловчан вернулись из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Это произошло в ходе первого этапа масштабного обмена пленными между Россией и Украиной. Первым границу перешел боец из города Арамиль, дома его ждут родные.

«По информации Минобороны РФ, сейчас все возвращенные из плена находятся на территории Белоруссии. Позже их привезут в Россию для лечения и реабилитации», — пишет департамент информполитики области в telergam-канале.

Россия и Украина провели первый этап в рамках обмена по формуле «1000 на 1000». Стороны передали друг другу по 270 военнопленных и 120 гражданских.

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Восемь свердловчан вернулись из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Это произошло в ходе первого этапа масштабного обмена пленными между Россией и Украиной. Первым границу перешел боец из города Арамиль, дома его ждут родные. «По информации Минобороны РФ, сейчас все возвращенные из плена находятся на территории Белоруссии. Позже их привезут в Россию для лечения и реабилитации», — пишет департамент информполитики области в telergam-канале. Россия и Украина провели первый этап в рамках обмена по формуле «1000 на 1000». Стороны передали друг другу по 270 военнопленных и 120 гражданских.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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