Восемь свердловчан вернулись из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
Это произошло в ходе первого этапа масштабного обмена пленными между Россией и Украиной. Первым границу перешел боец из города Арамиль, дома его ждут родные.
«По информации Минобороны РФ, сейчас все возвращенные из плена находятся на территории Белоруссии. Позже их привезут в Россию для лечения и реабилитации», — пишет департамент информполитики области в telergam-канале.
Россия и Украина провели первый этап в рамках обмена по формуле «1000 на 1000». Стороны передали друг другу по 270 военнопленных и 120 гражданских.
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