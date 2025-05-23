Общество Восемь свердловчан вернулись из украинского плена 23 мая 2025 в 20:08 Размер текста - 17 + Скоро бойцов привезут в госпиталь Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Восемь свердловчан вернулись из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Это произошло в ходе первого этапа масштабного обмена пленными между Россией и Украиной. Первым границу перешел боец из города Арамиль, дома его ждут родные. «По информации Минобороны РФ, сейчас все возвращенные из плена находятся на территории Белоруссии. Позже их привезут в Россию для лечения и реабилитации», — пишет департамент информполитики области в telergam-канале. Россия и Украина провели первый этап в рамках обмена по формуле «1000 на 1000». Стороны передали друг другу по 270 военнопленных и 120 гражданских. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Восемь свердловчан вернулись из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Это произошло в ходе первого этапа масштабного обмена пленными между Россией и Украиной. Первым границу перешел боец из города Арамиль, дома его ждут родные. «По информации Минобороны РФ, сейчас все возвращенные из плена находятся на территории Белоруссии. Позже их привезут в Россию для лечения и реабилитации», — пишет департамент информполитики области в telergam-канале. Россия и Украина провели первый этап в рамках обмена по формуле «1000 на 1000». Стороны передали друг другу по 270 военнопленных и 120 гражданских. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям