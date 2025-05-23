Спасенные из украинского плена свердловские военные находятся в Белоруссии

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Скоро солдат доставят в Россию (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Восемь свердловских военных, которых спасли из украинского плена, находятся в Белоруссии. Там им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Всего в рамках большого обмена Украина и Россия передали друг другу по 270 бойцов и 120 гражданских, сообщили в Минобороны РФ.

«Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни», — пишет МО РФ в Telegram.

О том, что среди спасенных есть восемь свердловских солдат, сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По ее данным, первым границу перешел боец из города Арамиль.

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Восемь свердловских военных, которых спасли из украинского плена, находятся в Белоруссии. Там им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Всего в рамках большого обмена Украина и Россия передали друг другу по 270 бойцов и 120 гражданских, сообщили в Минобороны РФ. «Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни», — пишет МО РФ в Telegram. О том, что среди спасенных есть восемь свердловских солдат, сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По ее данным, первым границу перешел боец из города Арамиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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