Спасенные из украинского плена свердловские военные находятся в Белоруссии

Восемь свердловских военных, которых спасли из украинского плена, находятся в Белоруссии. Там им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Всего в рамках большого обмена Украина и Россия передали друг другу по 270 бойцов и 120 гражданских, сообщили в Минобороны РФ.
«Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни», — пишет МО РФ в Telegram.
О том, что среди спасенных есть восемь свердловских солдат, сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По ее данным, первым границу перешел боец из города Арамиль.
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