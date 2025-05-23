Звонко смеялась: суд отправил в СИЗО фанатку серийного маньяка

Обвиняемую в убийстве семилетнего ребенка в Бердянске 14-летнюю девочку отправили в СИЗО на два месяца, сообщили в Следственном комитете РФ по Запорожской области. Злоумышленница является поклонницей «битцевский маньяк» — серийного маньяка Александра Пичушкина.
«Обвиняемой в убийстве 7-летнего ребенка суд по ходатайству следователя СК избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявили в Следкоме. На данный момент следствие продолжается.
В telegram-канале Shot отметили, что девочка при вынесении приговора «звонко смеялась». Также решение суда она встретила с улыбкой на лице. В отношении обвиняемой назначено 16 комплексных судебных экспертиз. Сейчас решается вопрос о выборе регионов для их проведения.
Ранее сообщалось, что 14-летняя девочка подготовилась к преступлению, взяв с собой молоток и перчатки, после чего напала на свою жертву. Возле тела убитой обнаружили записку с признанием в любви Александру Пичушкину. Также отмечалось, что у злоумышленницы диагностированы признаки шизофрении.
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