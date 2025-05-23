Звонко смеялась: суд отправил в СИЗО фанатку серийного маньяка

Обвиняемую в убийстве 7-летней девочки отправили в СИЗО на два месяца
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обвиняемую в убийстве отправили в СИЗО на два месяца
Обвиняемую в убийстве отправили в СИЗО на два месяца Фото:

Обвиняемую в убийстве семилетнего ребенка в Бердянске 14-летнюю девочку отправили в СИЗО на два месяца, сообщили в Следственном комитете РФ по Запорожской области. Злоумышленница является поклонницей «битцевский маньяк» — серийного маньяка Александра Пичушкина. 

«Обвиняемой в убийстве 7-летнего ребенка суд по ходатайству следователя СК избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявили в Следкоме. На данный момент следствие продолжается. 

В telegram-канале Shot отметили, что девочка при вынесении приговора «звонко смеялась». Также решение суда она встретила с улыбкой на лице. В отношении обвиняемой назначено 16 комплексных судебных экспертиз. Сейчас решается вопрос о выборе регионов для их проведения.

Ранее сообщалось, что 14-летняя девочка подготовилась к преступлению, взяв с собой молоток и перчатки, после чего напала на свою жертву. Возле тела убитой обнаружили записку с признанием в любви Александру Пичушкину. Также отмечалось, что у злоумышленницы диагностированы признаки шизофрении. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обвиняемую в убийстве семилетнего ребенка в Бердянске 14-летнюю девочку отправили в СИЗО на два месяца, сообщили в Следственном комитете РФ по Запорожской области. Злоумышленница является поклонницей «битцевский маньяк» — серийного маньяка Александра Пичушкина.  «Обвиняемой в убийстве 7-летнего ребенка суд по ходатайству следователя СК избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявили в Следкоме. На данный момент следствие продолжается.  В telegram-канале Shot отметили, что девочка при вынесении приговора «звонко смеялась». Также решение суда она встретила с улыбкой на лице. В отношении обвиняемой назначено 16 комплексных суде