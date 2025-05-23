Челябинскую девочку спас от убийства бывший участник СВО

Девочку из Челябинской области, которую заказала убить родная мать, спас бывший участник спецоперации. Он был демобилизован после серьезной травмы и имеет медаль «За отвагу».
«С моим жизненным опытом я думал, что ничему не удивлюсь, но тут удивился, конечно, очень сильно... Что с людьми творится», — рассказал Андрей сайту RT.
Спаситель ребенка с 2022 по 2023 год проходил службу в штурмовом подразделении, был ранен трижды и после получения тяжелой травмы демобилизован. Среди прочих наград удостоен медали «За отвагу». Также имеет три судимости.
Мать девочки познакомилась с Андреем случайно, попросив помочь по дому, а затем предложила 100 тысяч за убийство ребенка. Он подумал, что женщина пошутила и ушел, однако вернулся, чтобы понять, что она задумала. Тогда мать сама вывела дочь к будущему убийце.
«А она мне сама вывела девочку из дома и отдала. Тогда я её отвёл к себе домой и вызвал полицию», — пояснил мужчина. Он отметил, что девочка была испугана, однако, увидев супругу и детей Андрея, почувствовала себя спокойнее и согласилась выпить чаю.
По предварительным данным, женщина ранее судима за угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Семья с 2022-го по 2023-й состояла на учете в ПДН. Прокуратура проверит всю семью.
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