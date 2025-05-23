Челябинскую девочку спас от убийства бывший участник СВО

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Мать заказала знакомому убийство дочери
Мать заказала знакомому убийство дочери Фото:
новость из сюжета
Челябинка заказала убийство 12-летней дочери

Девочку из Челябинской области, которую заказала убить родная мать, спас бывший участник спецоперации. Он был демобилизован после серьезной травмы и имеет медаль «За отвагу».

«С моим жизненным опытом я думал, что ничему не удивлюсь, но тут удивился, конечно, очень сильно... Что с людьми творится», — рассказал Андрей сайту RT.

Спаситель ребенка с 2022 по 2023 год проходил службу в штурмовом подразделении, был ранен трижды и после получения тяжелой травмы демобилизован. Среди прочих наград удостоен медали «За отвагу». Также имеет три судимости.

Мать девочки познакомилась с Андреем случайно, попросив помочь по дому, а затем предложила 100 тысяч за убийство ребенка. Он подумал, что женщина пошутила и ушел, однако вернулся, чтобы понять, что она задумала. Тогда мать сама вывела дочь к будущему убийце.

«А она мне сама вывела девочку из дома и отдала. Тогда я её отвёл к себе домой и вызвал полицию», — пояснил мужчина. Он отметил, что девочка была испугана, однако, увидев супругу и детей Андрея, почувствовала себя спокойнее и согласилась выпить чаю.

По предварительным данным, женщина ранее судима за угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Семья с 2022-го по 2023-й состояла на учете в ПДН. Прокуратура проверит всю семью.

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Девочку из Челябинской области, которую заказала убить родная мать, спас бывший участник спецоперации. Он был демобилизован после серьезной травмы и имеет медаль «За отвагу». «С моим жизненным опытом я думал, что ничему не удивлюсь, но тут удивился, конечно, очень сильно... Что с людьми творится», — рассказал Андрей сайту RT. Спаситель ребенка с 2022 по 2023 год проходил службу в штурмовом подразделении, был ранен трижды и после получения тяжелой травмы демобилизован. Среди прочих наград удостоен медали «За отвагу». Также имеет три судимости. Мать девочки познакомилась с Андреем случайно, попросив помочь по дому, а затем предложила 100 тысяч за убийство ребенка. Он подумал, что женщина пошутила и ушел, однако вернулся, чтобы понять, что она задумала. Тогда мать сама вывела дочь к будущему убийце. «А она мне сама вывела девочку из дома и отдала. Тогда я её отвёл к себе домой и вызвал полицию», — пояснил мужчина. Он отметил, что девочка была испугана, однако, увидев супругу и детей Андрея, почувствовала себя спокойнее и согласилась выпить чаю. По предварительным данным, женщина ранее судима за угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Семья с 2022-го по 2023-й состояла на учете в ПДН. Прокуратура проверит всю семью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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