Москалькова раскрыла, сколько россиян остается в плену в Сумах

В Сумской области в плену ВСУ остаются 34 жителя Курской области. При этом на родину вернулись 20 курян при обмене пленными 23 мая. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека», — заявила Москалькова в своем telegram-канале. Она отметила, что на этот раз в Россию в холде обмена пленными вернулись 120 гражданских лиц, включая 20 жителей Курской области. Они находились в изоляции с февраля.
Уточняется, что многие из числа вернувшихся курян испытывают как физическую, так и психологическую усталость. Им будет оказана помощь и всесторонняя поддержка для адаптации к мирной жизни.
Ранее Москалькова сообщила, что Киев выдвинул инициативу обменять граждан Курской области, ранее перемещенных в Сумскую область, на украинцев. Вторые находятся в заключении в России по обвинениям в содействии террористической деятельности.
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