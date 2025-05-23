Москалькова раскрыла, сколько россиян остается в плену в Сумах

Москалькова: ВСУ удерживают в Сумской области 34 россиянина
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Москалькова заявила, что в Россию из плена ВСУ вернулись еще 20 курян
Москалькова заявила, что в Россию из плена ВСУ вернулись еще 20 курян Фото:
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ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

В Сумской области в плену ВСУ остаются 34 жителя Курской области. При этом на родину вернулись 20 курян при обмене пленными 23 мая. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека», — заявила Москалькова в своем telegram-канале. Она отметила, что на этот раз в Россию в холде обмена пленными вернулись 120 гражданских лиц, включая 20 жителей Курской области. Они находились в изоляции с февраля.

Уточняется, что многие из числа вернувшихся курян испытывают как физическую, так и психологическую усталость. Им будет оказана помощь и всесторонняя поддержка для адаптации к мирной жизни. 

Ранее Москалькова сообщила, что Киев выдвинул инициативу обменять граждан Курской области, ранее перемещенных в Сумскую область, на украинцев. Вторые находятся в заключении в России по обвинениям в содействии террористической деятельности.

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В Сумской области в плену ВСУ остаются 34 жителя Курской области. При этом на родину вернулись 20 курян при обмене пленными 23 мая. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека», — заявила Москалькова в своем telegram-канале. Она отметила, что на этот раз в Россию в холде обмена пленными вернулись 120 гражданских лиц, включая 20 жителей Курской области. Они находились в изоляции с февраля. Уточняется, что многие из числа вернувшихся курян испытывают как физическую, так и психологическую усталость. Им будет оказана помощь и всесторонняя поддержка для адаптации к мирной жизни.  Ранее Москалькова сообщила, что Киев выдвинул инициативу обменять граждан Курской области, ранее перемещенных в Сумскую область, на украинцев. Вторые находятся в заключении в России по обвинениям в содействии террористической деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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