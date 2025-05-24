Наркодилер из Екатеринбурга, которого обвиняли в похищении сына, пропал на СВО

25 мая 2025 в 09:05 Размер текста - 17 +

Мужчина подписал контракт в декабре прошлого года (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Екатеринбуржец Константин Буйновский, осужденный в 2024-м по «наркотической» статье, пропал без вести в зоне спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказала его бывшая жена Ольга. Контракт с МО РФ Буйновский подписал 12 декабря. «С 21 января он пропал без вести при выполнении боевой задачи», — поделилась Ольга. Константин ушел на фронт в звании рядового. Их брак распался в ноябре 2023 года. Прошлой весной Ольга привезла сына в торговый центр, чтобы Буйновский мог провести с ним время. «Я ушла за морсом, а [Константин] его раздетого забрал и увез. Я обратилась за помощью, и вечером бывший муж вернул мальчика», — говорила ранее Ольга. Через суд она добилась, чтобы Буйновскому ограничили общение с ребенком. В мае 2024-го Буйновский чудом выжил в мощном пожаре в высотке по ул. Союзная, 2. Огонь охватил квартиру на последнем этаже. Константин и его друг вылезли в окно, пытаясь спастись. Товарищ сорвался и погиб. А Буйновский встал на кондиционер и забрался в другую квартиру. В июне его приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о хранении запрещенных веществ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Константин Буйновский, осужденный в 2024-м по «наркотической» статье, пропал без вести в зоне спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказала его бывшая жена Ольга. Контракт с МО РФ Буйновский подписал 12 декабря. «С 21 января он пропал без вести при выполнении боевой задачи», — поделилась Ольга. Константин ушел на фронт в звании рядового. Их брак распался в ноябре 2023 года. Прошлой весной Ольга привезла сына в торговый центр, чтобы Буйновский мог провести с ним время. «Я ушла за морсом, а [Константин] его раздетого забрал и увез. Я обратилась за помощью, и вечером бывший муж вернул мальчика», — говорила ранее Ольга. Через суд она добилась, чтобы Буйновскому ограничили общение с ребенком. В мае 2024-го Буйновский чудом выжил в мощном пожаре в высотке по ул. Союзная, 2. Огонь охватил квартиру на последнем этаже. Константин и его друг вылезли в окно, пытаясь спастись. Товарищ сорвался и погиб. А Буйновский встал на кондиционер и забрался в другую квартиру. В июне его приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о хранении запрещенных веществ.