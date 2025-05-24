24 мая 2025

Наркодилер из Екатеринбурга, которого обвиняли в похищении сына, пропал на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, страх, противостояние, раненый, боевики, военные, солдаты, война, подготовка, конфликт, вооруженные силы, заложник, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, солдат, мобилизация, вс рф, сво, наемники, военный, бойцы сво, плен, пленный
Мужчина подписал контракт в декабре прошлого года (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржец Константин Буйновский, осужденный в 2024-м по «наркотической» статье, пропал без вести в зоне спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказала его бывшая жена Ольга.

Контракт с МО РФ Буйновский подписал 12 декабря. «С 21 января он пропал без вести при выполнении боевой задачи», — поделилась Ольга. Константин ушел на фронт в звании рядового.

Их брак распался в ноябре 2023 года. Прошлой весной Ольга привезла сына в торговый центр, чтобы Буйновский мог провести с ним время. «Я ушла за морсом, а [Константин] его раздетого забрал и увез. Я обратилась за помощью, и вечером бывший муж вернул мальчика», — говорила ранее Ольга. Через суд она добилась, чтобы Буйновскому ограничили общение с ребенком.

В мае 2024-го Буйновский чудом выжил в мощном пожаре в высотке по ул. Союзная, 2. Огонь охватил квартиру на последнем этаже. Константин и его друг вылезли в окно, пытаясь спастись. Товарищ сорвался и погиб. А Буйновский встал на кондиционер и забрался в другую квартиру. В июне его приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о хранении запрещенных веществ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец Константин Буйновский, осужденный в 2024-м по «наркотической» статье, пропал без вести в зоне спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказала его бывшая жена Ольга. Контракт с МО РФ Буйновский подписал 12 декабря. «С 21 января он пропал без вести при выполнении боевой задачи», — поделилась Ольга. Константин ушел на фронт в звании рядового. Их брак распался в ноябре 2023 года. Прошлой весной Ольга привезла сына в торговый центр, чтобы Буйновский мог провести с ним время. «Я ушла за морсом, а [Константин] его раздетого забрал и увез. Я обратилась за помощью, и вечером бывший муж вернул мальчика», — говорила ранее Ольга. Через суд она добилась, чтобы Буйновскому ограничили общение с ребенком. В мае 2024-го Буйновский чудом выжил в мощном пожаре в высотке по ул. Союзная, 2. Огонь охватил квартиру на последнем этаже. Константин и его друг вылезли в окно, пытаясь спастись. Товарищ сорвался и погиб. А Буйновский встал на кондиционер и забрался в другую квартиру. В июне его приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о хранении запрещенных веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...