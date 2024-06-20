Екатеринбуржца, уцелевшего в пожаре на Союзной, приговорили к 4 годам тюрьмы

Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорили к четырем годам лишения свободы Константина Буйновского, уцелевшего в недавнем пожаре на улице Союзной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Октябрьский районный суд назначил Константину Буйновскому наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — следует из сообщения. Приговор не вступил в законную силу.
Буйновский 2 июня 2023 года получил от неизвестного информацию о тайнике с наркотиками, после чего расфасовал вещество на 23 свертка. На следующий день, когда мужчина ехал по своим делам, пытаясь избежать задержания сотрудниками Госавтоинспекции в Екатеринбурге, он выбросил 18 свертков, которые в итоге были найдены. «Буйновский признан виновным в совершении преступления по части второй статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических веществ, в крупномразмере)», — отметили в ведомстве.
«Не доказали, что он занимался сбытом наркотиков. Рассчитывала на больший срок. Надеюсь, ему хватит времени подумать», — прокомментировала URA.RU решение суда бывшая супруга Буйновского Ольга.
У них есть совместный ребенок. В последний раз Константин виделся с ним в субботу, 15 июня. «В мае был суд, Буйновскому ограничили [родительские] права. Приговор пока не вступил в законную силу», — добавила Ольга
ЧП, в котором выжил Буйновский, произошло 7 мая в квартире на 20 этаже. Спасаясь, друг обвиняемого выпал из окна и разбился насмерть. Буйновский отделался травмами и после осмотра медиками был отпущен домой. Общая площадь пожара достигла 53 квадратных метров. Полная информация о трагедии — в сюжете URA.RU.
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