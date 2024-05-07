Выжившего в жутком пожаре в высотке Екатеринбурга обвиняли в похищении ребенка

07 мая 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Сейчас Буйновского обвиняют в преступлении по статье 228 Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара Выжившим при пожаре в екатеринбургской многоэтажке на Союзной оказался 35-летний Константин Буйновский, которого ранее бывшая супруга Ольга обвиняла в похищении ребенка. Эту информацию URA.RU подтвердила сама женщина. «Да, это был Константин. Увидела его на видео в соцсетях, где он давал объяснения полицейским. Друзья скинули ссылку», — рассказала Ольга. Она призналась, что не звонила ему после ЧП, поскольку скрывается от него. Они в разводе с ноября прошлого года. В похищении ребенка Ольга обвинила Константина в конце марта. По ее словам, 23 марта она привезла сына в ТЦ, чтобы Буйновский мог провести с ним время в детской комнате. «Я ушла за морсом ребенку, а он его раздетого забрал и увез. Я дала информацию в telegram-канал, на радио сходила. Вечером Константин связался со мной и отдал сына», — вспоминает Ольга. Сейчас она через суд добивается того, чтобы Буйновскому ограничили общение с ребенком. Кроме того, как стало известно URA.RU, Буйновский обвиняется в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ в крупном размере (ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 4 п.г УК РФ). Дело рассматривает Октябрьский районный суд. Ольга предполагает, что процесс может не состояться из-за состояния здоровья Буйновского. Оперативно связаться с Константином не удалось. Он не прочитал сообщение в мессенджере. Пожар в доме №2 на Союзной произошел днем. Огонь охватил квартиру на последнем этаже высотки. Двое мужчин, пытаясь спастись, вылезли на окно и балкон. Знакомый Буйновского сорвался и умер. Сам Буйновский выжил благодаря дворнику, который с крыши спустил ему пожарный рукав. На нем он смог встать на кондиционер, разбить окно другой квартиры и забраться внутрь. Там его опросили силовики. Им Константин признался, что накануне распивал спиртное с погибшим, с которым познакомился в ресторане. Также он сообщил правоохранителям, что сорвавшийся мужчина употреблял наркотики, а сам нет. Затем Буйновского увезли в больницу. Причина пожара пока неизвестна. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выжившим при пожаре в екатеринбургской многоэтажке на Союзной оказался 35-летний Константин Буйновский, которого ранее бывшая супруга Ольга обвиняла в похищении ребенка. Эту информацию URA.RU подтвердила сама женщина. «Да, это был Константин. Увидела его на видео в соцсетях, где он давал объяснения полицейским. Друзья скинули ссылку», — рассказала Ольга. Она призналась, что не звонила ему после ЧП, поскольку скрывается от него. Они в разводе с ноября прошлого года. В похищении ребенка Ольга обвинила Константина в конце марта. По ее словам, 23 марта она привезла сына в ТЦ, чтобы Буйновский мог провести с ним время в детской комнате. «Я ушла за морсом ребенку, а он его раздетого забрал и увез. Я дала информацию в telegram-канал, на радио сходила. Вечером Константин связался со мной и отдал сына», — вспоминает Ольга. Сейчас она через суд добивается того, чтобы Буйновскому ограничили общение с ребенком. Кроме того, как стало известно URA.RU, Буйновский обвиняется в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ в крупном размере (ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 4 п.г УК РФ). Дело рассматривает Октябрьский районный суд. Ольга предполагает, что процесс может не состояться из-за состояния здоровья Буйновского. Оперативно связаться с Константином не удалось. Он не прочитал сообщение в мессенджере. Пожар в доме №2 на Союзной произошел днем. Огонь охватил квартиру на последнем этаже высотки. Двое мужчин, пытаясь спастись, вылезли на окно и балкон. Знакомый Буйновского сорвался и умер. Сам Буйновский выжил благодаря дворнику, который с крыши спустил ему пожарный рукав. На нем он смог встать на кондиционер, разбить окно другой квартиры и забраться внутрь. Там его опросили силовики. Им Константин признался, что накануне распивал спиртное с погибшим, с которым познакомился в ресторане. Также он сообщил правоохранителям, что сорвавшийся мужчина употреблял наркотики, а сам нет. Затем Буйновского увезли в больницу. Причина пожара пока неизвестна. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.