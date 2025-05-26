Экс-премьер Украины: Киев не имеет права на Крым и Севастополь

Экс-премьер Украины Азаров: Киев не имеет права на Крым и Севастополь
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Украина не имеет права на Крым и Севастополь
Украина не имеет права на Крым и Севастополь Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Украина не имеет никакого права на Крым и Севастополь. Об этом в интервью URA.RU заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«До государственного переворота, который был совершен в феврале 2014 года, между Украиной и Россией не было никаких территориальных споров. Все спорные вопросы, в том числе территориальные, были окончательно урегулированы большим Договором о дружбе и сотрудничестве от 1997 года. В 2019 году действующий на тот момент президент Петр Порошенко провел через Верховную Раду решение о денонсации этого документа. Раз не существует договора, значит, не существует и государственной границы, которая была бы урегулирована правовыми соглашениями», — пояснил Азаров.

Территориальный вопрос — один из самых сложных в переговорном процессе между Россией и Украиной. В частности, условием России называют признание российскими Крыма и Севастополя.

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Украина не имеет никакого права на Крым и Севастополь. Об этом в интервью URA.RU заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «До государственного переворота, который был совершен в феврале 2014 года, между Украиной и Россией не было никаких территориальных споров. Все спорные вопросы, в том числе территориальные, были окончательно урегулированы большим Договором о дружбе и сотрудничестве от 1997 года. В 2019 году действующий на тот момент президент Петр Порошенко провел через Верховную Раду решение о денонсации этого документа. Раз не существует договора, значит, не существует и государственной границы, которая была бы урегулирована правовыми соглашениями», — пояснил Азаров. Территориальный вопрос — один из самых сложных в переговорном процессе между Россией и Украиной. В частности, условием России называют признание российскими Крыма и Севастополя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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