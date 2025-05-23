«Пошел по пятницам»: из Челябинска отправился первый поезд до Крыма

Пассажирский поезд «Таврия» №193/194, соединяющий Челябинск и Севастополь, отправился в свой первый рейс летнего сезона. В 2025 году маршрут впервые включает остановку в городе Балаково Саратовской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».
«Как и все „Таврии“, поезд делает остановку в Тамани. Он проследует через региональные центры Уфа, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону и Симферополь. В составе поезда предусмотрены одноэтажные плацкартные вагоны классов обслуживания 3Л и 3У, а также купейные вагоны класса 2Л», — уточнили в компании.
Отправление «Таврии» из Челябинска назначено по пятницам в 3:25 по местному времени, прибытие в Симферополь — по воскресеньям в 16:00, а в Севастополь — в 18:25. Продажа билетов на поезд стартует за 90 суток до отправления.
Как сообщало URA.RU ранее, продажи на поезд «Таврия» в Челябинске открыли в феврале. Состав курсировал между Уралом и Крымом и летом 2024 года.
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